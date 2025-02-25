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 | Onur Kaya

Havalar soğudu, norovirüs vakaları arttı: Bu belirtiler varsa dikkat!

Havaların soğumasıyla birlikte norovirüs vakaları artışa geçti. Halk arasında 'kış ishali' olarak da bilinen norovirüsün belirtilerine dikkati çeken uzmanlar, temizlik kuralları ve kapalı alanlarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

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Havalar soğudu, norovirüs vakaları arttı: Bu belirtiler varsa dikkat!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 09:56

Norovirüs vakalarında geçen seneye göre artış yaşanıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, norovirüse yılın her zamanında rastlanabileceğini aktardı. Akyol, dünya genelinde akut gastroenterit (midede ve bağırsaklarda iltihaplanma) vakalarında da artış olduğunu kaydetti.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dr. Gültekin Akyol, halk arasında "kış ishali" olarak da bilinen norovirüsün, bulantı, kusma, karın ağrısı, kas ve baş ağrısı, ishal (sulu dışkılama) ile ateş gibi belirtilerle ortaya çıktığı bilgisini paylaştı.

KAPALI ALANLARA DİKKAT!

Norovirüsün, enfekte kişilerin kusma, dışkı, su, yiyecek ve beraberinde kirli yüzeylerle temas edilerek bulaştığını, vücuda girmesiyle birlikte hızla çoğalıp, sindirim sistemini etkilediğini vurgulayan Akyol, "Hijyen kurallarına dikkat edilmediği takdirde kapalı alanlarda, okul, AVM ve bakım evlerinde kolayca yayılım gösterir." ifadesini kullandı.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Norovirüs için spesifik bir antiviral tedavisi bulunmadığını da işaret eden Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Enfekte kişilerin tedavisi, genellikle semptomları hafifletmeye yönelik yeterli sıvı alımı, dinlenme ve gerektiğinde ateş düşürücü ilaçları içerir. Dehidrasyon (susuz kalma) riski yüksek olduğundan, hastaların su kaybını dengelemek için oral rehidrasyon sıvıları kullanması önemlidir. Enfeksiyonun önlenmesinde ilk kural temizlik ve hijyene dikkat etmek. Yemeklerden önce ve tuvalet kullanımından sonra el yıkamak virüsün yayılmasını önlemek için kritik bir adım. Ayrıca, potansiyel olarak kontamine olmuş yiyeceklerin ve içeceklerin dikkatle hazırlanması gerekir. Yayılımı engellemek için, enfekte kişilerin toplumdan izole edilmesi ve kirli yüzeylerin sık sık dezenfekte edilmesi gerekli."

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#Sağlık
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