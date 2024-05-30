Hayvan sahiplerini bekleyen büyük tehlike! Evinizde canavar olabilir: İnsanlara da bulaşıyor

30 May 2024 13:43 - Güncelleme : 30 May 2024 14:04

Yapılan bir araştırmada hayvanlar üzerinde çıkan yüzde 37'lik sonuç, hayvan sahibi olanları şoke etti. Kedi ve köpekten bulaşan Tenyalar, insan sağlığını korkunç şekilde etkileyebilir.

TR Haber'in haberine göre; yapılan araştırmada çekilen fotoğraflar evcil hayvan solucanı tedavisi markaları Drontal ve Dronspot tarafından yayınlandı. Ödüllü bilim ve doğa fotoğrafçısı Dr. David Maitland tarafından, kendi koleksiyonundan ve St Andrews Üniversitesi'nden ışık, eş odaklı ve taramalı elektron mikroskopları kullanılarak çekildi.

David, kurtçuk ilacı üreticileri tarafından görevlendirilen 1000 kedi sahibi üzerinde yapılan araştırma sonrasında Liverpool Üniversitesi'nden Dr. JW McGarry'den ödünç alınan örneklerin görüntülerini yakaladı ve araştırma ekibine sundu. Bu araştırmada sadece yüzde 23'ünün geçen ay kedilerinin kurtçuklarını giderdiği ortaya çıktı. Ve sadece yüzde 34'ü bunu son üç ayda yapmıştı. Birleşik Krallık kedilerinde yaygın olarak bulunan her türlü bağırsak solucanını öldüren solucan markalarından Daniel Thiem araştırma ve elde edilen sonuçlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu "Bu canlıların küçük olması, onların zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Hem tenyalar hem de yuvarlak kurtlar nispeten yaygındır, ikincisi de bulunur. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmada dört kediden birinde görüldü."

Daniel Thiem, Kedilerin risk düzeyini düzenli olarak kontrol etmek ve solucanlardan arındırmanın oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Kediniz dışarı çıkmasa veya avcı olmasa bile yine de solucan kapabilir. Bu, evdeki diğer evcil hayvanlardan da olabilir, solucan yumurtaları insanların ayakkabılarında taşınıyor ve pireler tenya yumurtaları içerebildiğinden, tımar sırasında pirelerin yutulması nedeniyle ortaya çıkıyor." dedi. Yapılan çalışma aynı zamanda yüzde 37'sinin kedilerine düzenli olarak kurtçuk giderici ilaç vermediğini ve ankete katılanların yüzde 45'i evcil hayvanlarındaki parazitleri ortadan kaldırmanın yapılacaklar listesinin başında olmadığını itiraf ediyor, bu da çoğu zaman kedilerin kurtçuklarını temizlemeyi tamamen unuttukları anlamına geliyor. Kedi sahiplerinin yüzde 54'ünün evcil hayvanlarını ailenin bir parçası olarak gördükleri, ancak onları bu canlılardan korumak için gereken güvenlik önlemlerini düzenli olarak hesaba katmadıkları göz önüne alındığında bu riski de mutlaka göz önüne almalılar.