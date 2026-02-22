Her derde iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor ama… Metal kaşıkla yenilince faydaları bitiyor mu?

PASLANMAZ ÇELİK GERÇEĞİ! BİLİM NE SÖYLÜYOR?

Günümüzde mutfaklarımızda kullandığımız kaşık, çatal ve bıçakların neredeyse tamamı paslanmaz çelikten üretilir. Paslanmaz çelik; demir, krom ve nikel alaşımıdır ve en önemli özelliği asitlere karşı son derece dirençli (inert) olmasıdır. Gıda mühendisleri, paslanmaz çelik bir kaşığın bala daldırılıp çıkarılmasının, balın kimyasında herhangi bir değişikliğe yol açmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Çünkü tepkime (oksidasyon) olması için çok daha güçlü bir asit ve çok daha uzun bir temas süresi gerekir. Balı kaşıkla alıp ağzınıza götürdüğünüz o 3-5 saniyelik sürede, balın enzimlerinin ölmesi veya vitaminlerinin yok olması kimyasal olarak mümkün değildir. Balın üretildiği fabrikalarda ve sağım tesislerinde kullanılan tüm tankların, santrifüj makinelerinin ve boruların da "paslanmaz çelikten" yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Eğer metal balı bozsaydı, bal daha kavanoza girmeden bozulurdu.