Her gece aynı saatte, tam 03.00'te uyanıyor musunuz? Bu tesadüf değil, vücudunuz size acil bir mesaj gönderiyor olabilir!

UYKU DÖNGÜLERİ VE REM GEÇİŞİ

Son olarak, uyku mimarisi de bu saatte uyanmayı kolaylaştırır. Uyku döngülerimiz yaklaşık 90 dakika sürer. Gecenin ilk yarısında "derin uyku" (NREM) daha baskınken, sabaha karşı "REM uykusu" (rüya görülen hafif uyku) uzamaya başlar. Saat 03.00 ile 04.00 arası, genellikle derin uykudan hafif uykuya geçişin yaşandığı ve uyanma eşiğinin en düşük olduğu zamandır. Bu saatte sokaktan geçen bir araba sesi, odadaki ısı değişimi veya partnerinizin horlaması, sizi diğer saatlere göre çok daha kolay uyandırır. Eğer bu saatte uyanıyorsanız, saate bakıp "yine uyandım" diye stres yapmak yerine, derin nefes egzersizleri yaparak (4-7-8 tekniği gibi) vücudunuzu tekrar uyku moduna ikna edebilirsiniz. Unutmayın, bu uyanışlar vücudunuzun bir yardım çağrısıdır; onu dinlemek, çözümün ilk adımıdır.