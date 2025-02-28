Her şey 3 çocuğun yarasa yemesiyle başladı! Ülkeyi alarma geçiren 'ağlama hastalığının' belirtileri ortaya çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan, hızla yayılan ve sürekli ağlama gibi semptomları bulunan gizemli bir salgın ülkeyi alarma geçirdi. Şu ana kadar 400'den fazla kişiyi enfekte etti, 50'den fazla can aldı. Hastaların belirtiler başladıktan sonra 48 saat içinde hayatını kaybettiği bildirildi. Uzmanlar, inceledikleri vakalardan yola çıkarak hastalığın belirtilerini ayırt etti.

Afrika'nın kalbinde korkutucu bir sağlık krizi yaşanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan gizemli bir hastalık, şu ana kadar 413 kişiyi enfekte etti ve 50'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Üstelik hastaların, belirtiler başladıktan sonra 48 saat içinde hayatlarını kaybettiği rapor edildi.

'AĞLAMA HASTALIĞININ' BELİRTİLERİ TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve sağlık yetkilileri, salgının yayılmasını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini ifade ederken salgının nedeni ise tam olarak bilinmese de bazı belirtileri ayırt edildi.

Salgının ilk vakalarının, ölü bir yarasa yedikten sonra hastalanan 3 çocuk ile başladığı rapor edildi. Daha sonra hastalığın hızla yayılarak ülkenin Danda ve Bomate gibi diğer bölgelerine sıçradığı ve vaka sayısının 400'ü aştığı bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, belirtiler arasında yüksek ateş ve kusma, şiddetli iç kanama, boyun ve eklem ağrısı, terleme ve nefes darlığı, yoğun susuzluk hissi (yetişkinlerde) ve sürekli ağlama (çocuklarda) gibi durumlar tespit edildi.

WHO: ACİL MÜDAHALE GEREKLİ

Dünya Sağlık Örgütü, salgının virüs ya da bakteriden mi, yoksa toksik bir maddeden mi ortaya çıktığını araştırıyor. DSÖ, "Acil müdahale" çağrısı yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Laboratuvar incelemelerini hızlandırmak, vaka yönetimi ve izolasyon kapasitelerini iyileştirmek ve sürveyans ve risk iletişimini güçlendirmek için acil eylem gereklidir. Uzak konum ve zayıf sağlık altyapısı daha fazla yayılma riskini artırmakta ve salgını kontrol altına almak için acil üst düzey müdahale gerektirmektedir."

DÜNYA ÇAPINDA PEK ÇOK KEZ YAŞANIR

İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olan Dr. Michael Head, salgınla ilgili çok büyük bir belirsizliğin olduğunu belirterek, "Bunun gibi salgınlar dünya çapında pek çok kez yaşanır ve genellikle nispeten hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Ancak burada yüzlerce vaka, 50'den fazla ölüm olması ve kanamalı ateş benzeri semptomların yaygın olması endişe verici" diye konuştu.