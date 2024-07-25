Hindistan'daki ölümcül Nipah virüsü yayılıyor! Yeni pandemi kapıda

25 Temmuz 2024 12:12 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:43

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde ölümcül Nipah virüsü hızla yayılıyor. Hafta sonu 14 yaşında bir çocuğun enfeksiyondan ölmesinin ardından yetkililer onunla temas kuranları bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Halka açık alanlarda yüz maskesi takmak gibi önlem tedbirleri ise uygulanmaya devam ediyor.

NİPAH VİRÜSÜ HIZLA YAYILIYOR

2011 yapımı Hollywood filmi “Contagion”daki kurgusal “MEV-1″ virüsüne kısmen ilham kaynağı olan Nipah virüsü, vahşi doğada dolaşan en tehlikeli patojenlerden biri olarak kabul ediliyor.

İlk olarak 25 yıl önce Malezya’da tespit edilen Nipah’ın yüzde 75 kadar yüksek bir ölüm oranına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Şu anda enfeksiyonu önleyecek bir aşı ve onu tedavi edecek bir tedavi ise henüz yok.

Virüsün başka bir pandemiye yol açma potansiyeli ise yüksek görülüyor.

Nipah virüsü, meyve yarasaları veya domuzlar gibi hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Virüs, insanlarda ölümcül beyin şişmesi ateşine neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, insan enfeksiyonlarının asemptomatik enfeksiyondan akut solunum yolu enfeksiyonuna kadar değişebileceğini belirtti.

Reuters, geçen yıl yayınladığı bir araştırmada, son yıllarda Kerala’da yaşanan yoğun ağaç kaybı ve hızlı kentleşmenin, Nipah virüsünün ortaya çıkması için ideal koşulları oluşturduğunu ifade etti.

Kerala eyalet hükümeti, 2018′den bu yana bölgede dört ayrı Nipah virüsü salgını bildirdi.

Ayrı başka bir raporda Kerala’nın, yarasa kaynaklı virüslerin insanlara bulaşmasına en elverişli alanları tanımlamak için kullanılan bir terim olan “sıçrama bölgeleri” olarak adlandırılan dünyanın önde gelen bölgelerinden bazılarına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

HİNDİSTAN'DAN PANİK YOK MESAJI

Hindistan ise panik havasını yatıştırma çabasında.

Dünya Sağlık Örgütü Hindistan Temsilcisi Dr. Roderico H. Ofrin, Kerala’daki son Nipah virüsü salgınının daha fazla bulaşma riskinin “düşük” göründüğünü söyledi.

Ofrin, “Kerala hükümeti tarafından aktif ve kapsamlı bir temas takibi gerçekleştirildi. 60 kişi, ölen 14 yaşındaki çocukla yakın temas halindeydi ve bu nedenle yüksek riskli temaslılar olarak sınıflandırıldılar. Hepsi virüs açısından test ediliyor,” dedi.