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Sağlık
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Editor
 | Bengül Arıca

İçinde 120 çeşit bitki var! Binbir zahmetle hazırlanıyor!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine has olan baharat türü Zetrin, 120 çeşit bitkinin karışımıyla elde ediliyor. Günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılan zetrin 1 yıllık süreçte binbir zahmetle hazırlanıyor.

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İçinde 120 çeşit bitki var! Binbir zahmetle hazırlanıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 08:40

120 çeşit bitkiniZetrin, Kemaliye'de yapımı asırlar öncesine giden, bilinen birçok çiçek ve bitkiler topluluğudur. Mart ayında doğada yetişen bitkiler Kasım ayına kadar toplanmaya başlanır. Gölge ortamda kurutulur. 120 çeşit bitki kurutulduktan sonra taş dibeklerde dövülerek karıştırılır. Kemaliye'nin meşhur kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yörede çok faydalı bir karışım olarak bilinen Zetrin'in, üniversite öğrencileri tarafından yapılan tez çalışması sonucunda da vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı. Emek isteyen bu ürün, günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılmaktadır.

İçinde 120 çeşit bitki var! Binbir zahmetle hazırlanıyor!

120 ÇEŞİT BİTKİ KURUTULARAK YAPILIYOR

Nesilden nesile devam eden zetrin yapımını anlatan Osman Birler, yıllar önce dedesinin, daha sonra babası Mehmet Birler tarafından 50 yıldır yapıldığını şimdi de kendisinin yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Babamdan sonra 20 yıldır ben Zetrin yapıyorum. Doğada yetişen şifalı bitkileri topluyoruz. Munzur Dağı eteklerinden Sarıçiçek Yaylasından şifalı otları topluyoruz Gölge ortamda kurutulur. Çuvallarda biriktiriyoruz bir yıl boyunca süren süreçte bu şekilde bekletiyoruz en son yapraklar sararana kadar toplanan bitkileri harmanlıyoruz. 120 çeşit bitki kurutulduktan sonra eskiden taş dibeklerde dövülerek karıştırılırdı şimdilerde robotta çekiliyor. Kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Patates salatasında ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir. Pişen yemeğe atılmaz."

ETİKETLER
#türk mutfağı
#Geleneksel Yemekler
#Zetrin
#Kemaliye
#Bitki Karışımı
#Şifalı Bitkiler
#Dağ Bitkileri
#Sağlık
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