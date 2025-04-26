İçinde çürümüş şekilde tam 7 yıl yaşadı, 4 saatlik ameliyatla kurtuldu

Tunceli’de yaşayan 55 yaşındaki Çiçek Durmaz sağ yan ağrısıyla hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın sağ böbreğinin taş nedeniyle tamamen çürüdüğü ortaya çıktı. Doktorlar Çiçek Durmaz’a böbreğinin alınması gerektiğini söyledi ve ameliyata aldı.

Tunceli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyata üroloji uzmanları Op. Dr. Burak Karakuş, Op. Dr. Ömer Özkan'ın yanı sıra genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Gülberk Uslu ve Op. Dr. Baran Demir ile yardımcı sağlık personeli katıldı.

ÇÜRÜMÜŞ BÖBREK TAMAMEN DIŞARI ALINDI

Ameliyata ilişkin bilgi veren üroloji uzmanı Op. Dr. Burak Karakuş, "Biz hastamıza korkularını yenmesini gerektiğini ve risklerini de bizim göğüsleyeceğimizi söyledik ve hastamızı genel cerrahi ile ortak bir şekilde ameliyata aldık. Vakamızda genel cerrahi fıtık nedeniyle bağırsakları bölgeden uzaklaştırdı. Biz üroloji ekibi olarak bölgeyi çepeçevre döndük ve çürümüş böbreği tamamen dışarı aldık. Ameliyatta böbreğin tamamen çürümüş olduğunu kanıtlamış olduk" dedi.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA İYİ

Hastanın şimdi gayet iyi olduğunu belirten Op. Dr. Karakuş, "Serviste takip ediliyor. Hatta taburculuk için neredeyse hazır. Daha önceki yıllara göre kendisini çok daha iyi hissettiğini söylüyor. İltihap değerleri neredeyse tamamen normale döndü" diye konuştu.

Taş hastalığı geçirmiş olan kişilerin ürolojik kontrollerinin önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Karakuş, "Altı ayda senede bir üroloji poliklinik kontrollerini yapmalarını öneriyoruz. İyi sıvı tüketimi özellikle su tüketiminin aksatılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.