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 | Onur Kaya

İftarda pideyi sıcak yiyenler dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi

Ramazan ayında beslenme şekline ilişkin uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, sıcak tüketilen pidenin kan şekerini hızlı yükselteceğini belirtti. İftarda yapılan en büyük hatalardan birinin hızlı ve fazla miktarda yemek yemek olduğuna dikkat çeken Arslansoyu, su tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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İftarda pideyi sıcak yiyenler dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 12:13

Ramazan ayında beslenme düzeni değişirken, günlük enerji ve besin ihtiyacının karşılanması büyük önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, konuya ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Arslansoyu, Ramazan ayında yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini zayıflatabileceği ve hastalıklara yakalanma riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"KRONİK HASTALAR VE HAMİLELER DOKTORA DANIŞARAK ORUÇ TUTMALI"

"Ramazan ayını sağlıklı ve verimli geçirmek için sahur ve iftar öğünlerinin bilinçli bir şekilde planlanması gerekiyor" diyen Dyt. Arslansoyu, "Ayrıca; diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerin ya da hamile, emziren anne ve büyüme çağındaki çocukların sağlık açısından oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

SAHURDA TUZLU YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

"Sahurda yüksek lifli ve protein ağırlıklı beslenin. Sahurda yapılan besin tercihleri, gün içinde kan şekerinin dengede kalmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullanan Dyt. Arslansoyu, tuzlu yiyecekler, şarküteri ürünleri ve kızartmaların susuzluk hissini artırabileceği nedeniyle sahurda tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dyt. Arslansoyu, "Sahurda yüksek lifli ve protein içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle; tam buğday veya çavdar ekmeği, süt ve süt ürünleri, yumurta, çiğ kuruyemişler, komposto, mevsim meyve ve sebzelerinin sahur için ideal seçenekler arasında yer alıyor" dedi.

"RAMAZAN'DA EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ..."

"Ramazan pidesini çok sıcak tüketmemeye özen gösterin" diyen Dyt. Arslansoyu, iftar öğününde yapılan en büyük hatanın hızlı ve fazla miktarda yemek tüketmek olduğunu ifade etti. Bunun mide ve bağırsak sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

PİDEYİ SICAK TÜKETMEYİN!

"Orucumuzu açarken su ve hurma, peynir, mevsim sebzesi, zeytin gibi kahvaltılıklar tüketmek doğru bir seçim olabileceği gibi, hafif çorbalar da iyi bir seçenektir. Orucumuzu açtıktan sonra, mideyi yormamak için 15-20 dakika beklemeliyiz" ifadelerini kullanan Dyt. Arslansoyu, rafine unlu ve aşırı yağlı besinlerden kaçınılması gerektiğinin de altını çizdi. Ramazan pidesinin aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirten Dyt. Arslansoyu, "Aç karnına sıcak pide yemek, kan şekerini hızlı yükselteceğinden kontrollü tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

"EN AZ 2 LİTRE SIVI TÜKETİLMELİ"

Ramazan süresince günlük en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, iftar ve sahur arasında sık ve dengeli beslenme alışkanlığı edinilmesi gerektiğini belirtti. İftar sonrası taze mevsim meyvelerine yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Arslansoyu, sindirimi kolaylaştırmak adına aşırı şekerli ve yağlı tatlılar yerine meyve ve hafif sütlü tatlıların tercih edilmesini önerirken, ayrıca iftardan 1,5-2 saat sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşlerin metabolizmayı desteklediğini belirtti.

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