İmamoğlu duyurdu: Çocuklara ve gençlere ücretsiz HPV aşısı başvuruları başladı

15 May 2024 04:28 - Güncelleme : 15 May 2024 04:44

İnsan papilloma virüsü (HPV) için 9 yaş üzeri çocuklar ve 26 yaş altındaki gençler için aşılama çalışması başvuruları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aşılama çalışmalarının ücretsiz olduğunu X hesabı üzerinden duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, 16 Mayıs'ta başlayacak uygulamadan 9-26 yaş arasındaki kişilerin faydalanabileceğini belirtti.

İmamoğlu, "Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz" dedi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, HPV Aşı Uygulaması Projesi kapsamında;

İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir.

İBB HPV AŞISI BAŞVURUSU BELEDİYENİN SİTESİNDEN BAŞLADI

İBB'nin HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen İstanbullular başvuru formuna "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" adresinden ulaşılabilecek.

Başvurunuz onaylandığı taktirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak.