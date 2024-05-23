İnekten insana bulaştı! Kuş gribi kıta ve yer değiştirdi

23 May 2024 09:18 - Güncelleme : 23 May 2024 09:21

Bu belirtilere dikkat! 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkıyor! Ölüme bile götürüyor...

Bu belirtilere dikkat! 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkıyor! Ölüme bile götürüyor...

İlk kez 1996 yılında Çin'in Guangdong eyaletinde kazlarda tespit edilen H5N1 virüsü akabinde insanlara bulaştığı ortaya çıktı. Dünya çapında yayılması o yıllarda söz konusu olmazken 2006 yılında kuş gribinde vaka patlaması yaşandı. Ancak kuş gribi yıllar içinde hem kıta hem de yer değiştirdi. 2024 yılında ise; Kuş gribi vakası ineklerden insanlara bulaştığı tespit edildi.

İNEKTEN İNSANA BULAŞTI!

Gribal enfeksiyon vakaları arasında yer alan kuş gribi, bulaştığı hayvanların bağışıklık sistemini olumsuz etkilerken insanlarda ise gribe neden oldu. Boğaz ağrısı, göz kızarması gibi durumlarla yaşanan kuş gribinin inekten insana geçmesi ise şaşırttı. Influenza ailesinden gelen H5N1 virüsü, geçtiğimiz gün ise Avustralya'da ilk kez tespit edildi.

Virüsün riskinin devam etmesi hem hayvan sağlığını hem de insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirten uzmanlar uyarıda bulundu. Bulaştığı sığır ve inekler karantinaya alındı. Bu ineklerden satılan süt ve süt ürünleri tespit edilmeye çalışıyor. Uzmanlar virüsün bu kadar hızlı değişmesinin mutant riskine karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

SÜTLERE DİKKAT!

Tavuklar, kazlar, yabani kuşlar derken büyükbaş hayvanlarda da görülmesi yeni bir pandemiye neden olup olmayacağı konusu da merak edildi. Virüs 2022 yılında da deniz hayvanlarında da görülmüştü. Hızla yayılması konusunda önlem alınmadığında bu kez koronavirüsten daha elzem sonuçlar yaşanacağı belirtildi.

Johns Hopkins Halk Sağlığı Fakültesi'nde epidemiyolog olan Dr. Caitlin Rivers, "Bilim insanları sütte çok yüksek seviyelerde virüse rastlıyor. Şu anda süt sağım ekipmanları bulaşma yollarından biri olabilir gibi görünüyor" şeklinde açıklamada bulundu. Ünlü doktor yayılma ve hareket hızının tespitinin zor olduğunu belirtti.