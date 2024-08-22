İngiliz kadın karın ağrısıyla Antalya'ya gitti, ameliyata alındı: Tam 6 kiloluk kist

22 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:00

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve kasık ağrısı sebebiyle Antalya’ya hastaneye gelen İngiliz hasta Louise Martine karnında çıkan kist ile şoke oldu. 57 yaşındaki kadının karnında yaklaşık 35 cm kist tespit edilmesi sonrası 10 gün süre boyunca tedaviye alındı.

Hastaneye başvurmadan yaklaşık 3 hafta önce ağrılarının başladığını ifade eden Martine Albert'in, tedavisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol gerçekleştirdi. Yaşlı kadın cerrahi operasyon sonrası taburcu edildi.

6 KG'LİK KİTLE

Karnındaki ağrılarının 3 hafta önce başladığını belirten Louise Martine Albert, ''Fethiye'de bir hastanede muayene olurken oradaki doktor, burada tedavi gördüğüm hocayı önerdi. Fethiye'de karnımda bir kitle olduğunu söylediler, tam olarak ne olduğunu tespit edemediler. Geldiğimde hoca muayene etti, kitle olduğu ortaya çıktı. Sonra ameliyat olmaya karar verdim.'' dedi.

Çok korktuğunu belirten Louise Martine Albert, ''Başka bir ülkede olduğum ve ne yapacağımı bilemediğim için çok tedirgindim. Ameliyatım çok güzel geçti, çok kısa sürede toparladım ve iyileştim. Endişelerim yatıştı.'' diye konuştu.

''İNGİLTERE'DE DAHA UZUN SÜRERDİ''

Doktoruna teşekkür eden İngiliz hasta Martine Albert, ''İngiltere'de bu süreç çok daha uzun sürerdi ve bunun tam olarak nasıl sonuçlanacağından da emin olamazdım.'' dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, 30-35 civarında tespit edilen kistin kötü huylu olduğuna dikkat çekerek 6 kg olduğunu söyledi. 5 saat operasyon yaptıklarını belirten Erol, ''bir ay geçtikten sonra yaptığımız kontrolde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. İlgili departmana yönlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

TÜMÖRÜN SIÇRAMASINI ÖNLEDİLER

Hastanın menopoz sonrası dönemde bu tür bir rahatsızlıkla karşılaştığını kaydeden Prof. Dr. Onur Erol, hastanın şikayeti üzerine hemen hastaneye başvurmasının kendisi adına olumlu sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. Erol, ''Daha önceki doktora başvurma sebebi son 2-3 haftadan beri süren kasık ağrısı. Biz de yapılan testlerde aynı şeyleri tespit ettik. Alınmaması durumunda tümörün daha ileri bir evreye yayılma riskiyle karşı karşıya kalırdık. Onkolojik cerrahide ileri bir organ metastazı yayılması veya karaciğer içerisinde başka bir yere yayılmasını tespit etmedik, o yüzden tümörü patlatmadan tümüyle çıkarmamız hasta açısından iyi oldu. Tümörle yaşaması ona bağlı risklerle karşı karşıya kalmayı doğurur, ilerleyen zamanda tümör daha da büyüyebilir. O zaman yapacağımız her türlü prosedür işimizi bir hayli zorlaştırırdı.'' dedi.