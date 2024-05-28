İnsan vücudundaki yedek organlar! Kaburgadan burun yapıldı

28 May 2024 13:09 - Güncelleme : 28 May 2024 17:02

Dünyada görülen en nadir alerji! Patlıcanın bir lokması bile ölümle burun buruna getiriyor

Dünyada görülen en nadir alerji! Patlıcanın bir lokması bile ölümle burun buruna getiriyor

Yaratılıştaki kusursuzluk bilimsel olarak da dünyaya duyuruldu. 2000'li yıllarda biyolojik bilimsel araştırma merkezi tarafından başlatılan çalışmada insan vücudundaki yedek organlar ve yedek parçalar ele alındı. Bunların insan sağlığına olan faydaları araştırıldı.

İNSAN VÜCUDUNDAKİ YEDEK ORGANLAR!

Herkes tarafından bilinen yedek organlar; dalak, mide, üreme organları, kalın bağırsak, safra kesesi, apandis, böbreklerdir. Bu organlar hasar aldığında vücut işlevselliğine devam eder. Öte yandan bu organlar vücuttan tamamen değil parça parça da alınabilir. Vücut dengesini korumaya devam ederken vücutta hasar alan başka bir organ ise diğer başka bir organ tarafından onarılabilir.

Adeta yaratılıştaki kusursuzluğu gözler önüne koyan araştırma Ulusal bilim araştırma merkezindeki bilim insanlarını da şaşırttı. 24 yıl sonra vücudun kendi kendini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

HAYVANSAL TÜKETİM TERK EDİLMEMELİ!

Kaburgadan alınan parça ile burun kulak ya da çene altı dolgusu yapılır. Öte yandan alınan bu parça vücut tarafından yeniden üretilir. Aynı organ kulak ve saç derisinin ortasında da var. Bu parça kaburgadaki parçaya oranla daha kısadır. Vücut keratin yardımıyla üretimi sağlar. Bilim araştırmaları insanların bu yüzden hayvansal tüketimi terk etmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

KABURGADAN BURUN YAPILDI

Vücudun kendi kendini onarması için 25 yaşından sonra ek takviyelerin başında keratin gelir. En sağlıklısı ise hayvan kemiklerinde ve etlerinde mevcuttur. Örneğin; kaburgadan alınan yapı üst burun kısmı yapıldığında yaş oranı 25 altıysa daha hızlı iyileşirken 25 yaş üstündeki insanların destekleyici keratin alması da durumun ciddiyetini ortaya koydu.