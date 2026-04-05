İnsanlar neden bu sesleri duymaktan nefret eder? Bilim açıkladı

PSİKOLOJİK BİR KUSUR DEĞİL, NÖROLOJİK BİR 'KISA DEVRE'

Yıllarca psikiyatristler mizofoniyi bir anksiyete bozukluğu veya obsesif kompulsif bir davranış olarak sınıflandırmaya çalıştı. Hastalara "Sakin ol, o sesi görmezden gel, derin nefes al" tavsiyeleri verildi ama hiçbiri işe yaramadı. Çünkü sorun zihinde değil, doğrudan beynin fiziksel yapısındaydı!

Gelişmiş MR cihazlarıyla yapılan beyin taramaları, ezberleri kökünden bozdu. İnsanlar o tetikleyici sesleri (örneğin ağız şapırdatması) duyduklarında, beyinlerindeki Ön İnsular Korteks adı verilen bölgede muazzam bir patlama meydana geldiği gözlemlendi. Bu bölge, bizim duygularımızı ve duyularımızı birbirine bağlayan merkezdir. Mizofonik bireylerin beyinlerinde, işitme korteksi ile bu duygu merkezi arasında aşırı derecede kalın ve anormal bir sinir ağı bağlantısı vardır. Yani ses kulağa geldiği an, normal bir insanda sadece "işitme" olarak algılanırken; mizofonik bir bireyde bu ses dalgaları bir kısa devre yaparak doğrudan "Öfke ve İğrenme" merkezini ateşler.