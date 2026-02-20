Menü Kapat
İşe girişte uyuşturucu testi zorunlu mu oluyor? İş başvurularında istenen belgelerde yeni dönem

Özellikle son dönemde artan uyuşturucu operasyonları medyadan, finans sektörüne, magazinden, güvenlik birimlerine iş dünyasını etkilemeye başladı. İnsan Kaynakları uzmanları işe girişlerde çalışanlardan birçok belge talep ederken uyuşturucu testinin yapılıp yapılmaması tartışma konusu oldu. Hastanelerden, güvenlik şirketlerine ulaşımdan enerjiye birçok özel firma işe girişlerde test sonucuna göre alım yapıyor. İstanbul’da laboratuvarlara binlerce test talebi gelmeye başladı. Peki İşe girişte uyuşturucu testi zorunlu mu olacak? İşte, işe alımlarda istenen belgeler…

İşe girişte uyuşturucu testi zorunlu mu oluyor? İş başvurularında istenen belgelerde yeni dönem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 14:37

İşe alımlarda birçok firma ikametgah, adli sicil kaydı, hizmet dökümü, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve diğer birçok belgeyi çalışanlardan talep ediyor. Özellikle sicil kaydına göre hareket eden şirketlerde odyometri raporu, göz raporu, kan testi, akciğer grafisi gibi sağlık raporları da sıkça isteniyor. Genellikle sağlık raporlarıyla beraber işe girişlerde hemogram testi de talep ediliyor. İşe girişte bazı firmaların uyuşturucu testi şartının ardından laboratuvarlar bunu fırsata çevirerek, testleri 2 bin 200 lira civarından yapmaya başladı. Peki Kan testinde uyuşturucu çıkar mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

İŞE GİRİŞTE UYUŞTURUCU TESTİ ZORUNLU MU OLACAK?

Özel şirketler ve bazı firmalar son dönemde ünlülere, spor ve sanat dünyasına yapılan uyuşturucu operasyonlarının ardından harekete geçti. İşe girişte çalışanlardan istenen belgeler arasında uyuşturucu testi istenmeye başladı. Ancak işe alımlarda şu an için uyuşturucu testinin zorunlu olduğu bir durum bulunmuyor. Firmalar inisiyatif kullanarak çalışanlardan uyuşturucu testi talep ediyor.

İşe girişte uyuşturucu testi zorunlu mu oluyor? İş başvurularında istenen belgelerde yeni dönem

Hukuki açıdan değerlendirildiğinde ise işverenlerin adaylardan madde testi talep etmesi tamamen yasak değil. Ancak bu uygulamanın işin niteliğiyle bağlantılı olması, adayın açık rızasının alınması ve sonuçların gizli tutulması gerekiyor.

KAN TESTİNDE UYUŞTURUCU ÇIKAR MI?

İşe başlangıç evrakları arasında sağlık raporları önemli bir yer tutuyor. Sağlık raporları eksik olan çalışanlar, iş sağlığı güvenliği açısından raporları tamamlanana kadar bekletiliyor. Genellikle işe alımlarda çalışanlardan talep edilen hemogram testi kan testi olarak da biliniyor. Hemogram testinde uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddeler gözükmezken hastanın sadece kan sayımı gerçekleştiriliyor. Uyuşturucu testleri ise daha kapsamlı laboratuvar testlerinde sonuç veriyor.

İşe girişte uyuşturucu testi zorunlu mu oluyor? İş başvurularında istenen belgelerde yeni dönem

TEST FİYATLARI 2 BİN 200 LİRA SEVİYESİNDE

Sabah’ta yer alan haberde laboratuvar kaynaklarına göre testlerin piyasa fiyatı ortalama 2.200 TL civarında. Ancak büyük şirketlerin toplu anlaşmalar yapması halinde fiyatlar daha düşük seviyelere çekilebiliyor. Testler çoğunlukla, idrar analizi, kan analizi ve tükürük testiüzerinden gerçekleştiriliyor.

