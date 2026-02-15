Islak saçla uyumanın cezası sadece baş ağrısı değil! Yastığınızda başlayan o mantar enfeksiyonu saçlarınızı kökünden dökebilir...

SAÇIN EN ZAYIF ANI: HİGRAL YORGUNLUK VE KOPMA

Saç telleri, keratin proteinlerinden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Saç ıslandığında, su molekülleri saçın en dış tabakası olan kütikülün altına girer ve saçın iç kısmını (korteks) şişirir. Bu şişme, saçı elastikiyetini kaybetmiş, savunmasız ve kırılgan bir hale getirir. Islak saç, kuru saça göre çok daha kolay kopar ve esner. Siz ıslak saçla yastığa başınızı koyup gece boyunca sağa sola döndüğünüzde, saç telleri yastık kılıfına sürtünür. Bu sürtünme (friksiyon), zaten şişmiş ve zayıflamış olan saç kütiküllerinin kalkmasına, saçın çatallaşmasına ve koparak dökülmesine neden olur. Uzmanlar buna "mekanik yıpranma" der. Sabah uyandığınızda yastığınızda gördüğünüz saç telleri veya saçlarınızın "saman gibi" mat ve karışık olması, işte bu gece boyu süren sürtünme savaşının sonucudur. Ayrıca saçın sürekli şişip inmesi, "Higral Yorgunluk" (Hygral Fatigue) denilen, saçın nem dengesinin bozulup liflerinin parçalandığı bir duruma yol açar.