Ispanağı ikinci kez ısıtıp yiyenler aslında ne yiyor? Temel Reis'in bile bilmediği o kanserojen dönüşüm

MAVİ BEBEK SENDROMU (BLUE BABY SYNDROME)

Bu kimyasal dönüşüm, yetişkinlerde uzun vadede mide ve yemek borusu kanseri riskini artırırken, bebeklerde çok daha ani ve ölümcül bir tabloya yol açar: Mavi Bebek Sendromu (Methemoglobinemi).

Bebeklerin mide asit seviyesi yetişkinlerden daha düşüktür, bu da nitratın nitrite dönüşmesini kolaylaştırır. Nitrit kana karıştığında, kandaki hemoglobinin demirini oksitleyerek "Methemoglobin"e dönüştürür. Bu madde oksijen taşıyamaz. Sonuç olarak bebeğin dokuları oksijensiz kalır; dudakları, parmak uçları ve yüzü morarmaya başlar. Eğer müdahale edilmezse, bu durum solunum yetmezliğine ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, 6 aydan küçük bebeklerin mamalarına ıspanak suyu eklenmemesini, ek gıdaya geçen bebeklere ise ıspanağın pişer pişmez (bekletilmeden) yedirilmesini şart koşar.