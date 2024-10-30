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İthal ilaç kullananlar dikkat! Düzenleme Cumhurbaşkanlığı Programı'na girdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 19:00 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 19:07
İthal ilaç kullananlar dikkat! Düzenleme Cumhurbaşkanlığı Programı&#039;na girdi

İthal ilaç kullananları ilgilendiren bir düzenleme Cumhurbaşkanlığı Programı'na girdi. Yurt dışından getirilen ilaçlar için 2025'te düzenlemeye gidiliyor. Maliyet etkisine göre bu ilaçlar geri ödeme listesinden çıkarılabilir.

Türkiye'ye yurt dışından getirilen ilaçlar için 2025 yılında düzenlemeye getirilecek. "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda ithal edilen ilaçlar için maliyet hesabı yapılacağı kaydedildi. İthal ilaç kullananların bazı ilaçları yeni yılda ödenmeyebilir.

Sağlık hizmetlerinin finansmanında bütçe kontrolü amacıyla geri ödeme listesine alınan ilaçlara teşvik yapılacak. İlaç ve tedavi masraflarında yüksek bütçeli ilaçlar, yetim ilaçlar gibi ürünlerde alternatif modeller geliştirilecek.

İthal ilaç kullananlar dikkat! Düzenleme Cumhurbaşkanlığı Programı'na girdi - 1. Resim

BAZI İLAÇLAR ARTIK ÖDENMEYECEK

Yurt dışından temin edilen ilaçlar gözden geçirilerek, maliyet etkili olanların ödemeye alınması, ödeme koşullarının revize edilmesi ve etkisiz olanların ödemeden çıkarılması hususunda çalışmalar yapılacak.

Sağlık ürün ve hizmetlerinde gereksiz talepleri önlemek için katılım payları daha etkin kullanılacak. Geri ödemede risk analizini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Sağlık hizmet sunucularının denetiminde yapay zeka destekli risk analizi modellerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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