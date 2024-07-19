Japon bilim insanlarından sıcaklık uyarısı: Koltuk altında tekrarlayan sivilceleri hafife almayın!

19 Temmuz 2024 08:42 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:32

Forbes'te yer alan Japon bilim insanlarının araştırmasında; koltuk altı sivilcelerinin sıcak havalarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Ayrıca Japon bilim insanları tekrarlayan koltuk altı sivilcelerinin tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Dünyanın en ilginç araştırmasında korkunç detaylar çıktı.

KOLTUK ALTINDA TEKRARLAYAN SİVİLCELERİ HAFİFE ALMAYIN!

Sıcak havalarda özellikle artan koltuk altı apse, şişme ya da sivilce gibi durumları araştıran Japon bilim insanları, durumdan muzdarip hastaları uyardı.

Koltuk altı sivilcesinin vücuttaki hormonal bozuklukla alakası olduğunu belirten bilim insanları sıcaklığın ise beyin nöronlarını tetiklediği için bu durumun sık yaşandığını belirtti.

Uzmanlar sıcak havada tüketilen besinlerin ve kullanılan parfüm ya da deodrantların hormonal dengeyi olumsuz etkilediklerini hatırlattı.

İngiliz Tıp dergisinde; "koltuk altı sivilcesi deyip geçmeyin" başlığı ile paylaşılan makalede uzmanların uzak durulması gerekilen besinlerin yağ, karbonhidrat, şeker ve tuz oranı yüksek besinlerden uzak durulmasının altını çizerken en kritik durumun ise baharat olduğu bildirildi.

BAHARATLAR SICAK HAVADA SİVİLCEYE NEDEN OLUR!

Uzmanlar sıcak havada baharatların sivilceyi arttırdığını belirtti. Bu durumu ise şöyle ifade ettiler;

"Baharatlar mide asit dengesini bozar. Asit bağırsaklardan sızarak kana karıştığı andan itibaren sağlıklı hücrelerinde deforme olmasına neden olur. Sağlıklı hücre sayısı azaldıkça hormonlar çalışmaz hale gelir. Bu da hormon bezlerinin bulunduğu noktalarda yağ bezeleri, iltihaplı kabarmalar gibi durumlara yol açar. Eğer bu durum erken önlenmezse ameliyat riskiyle beraber bölgede tümör oluşma riski de meydana gelir. Sıcak havalarda sıvı oranı yüksek karpuz, kavun, salatalık, domates ve yoğurt tüketimi artırılmalı. Bağırsakların daha sağlıklı çalışması için ise mutlaka güne aç karnına limonlu naneli suyla başlanmalı. Gün içinde de bir yemek kaşığı zeytinyağı tüketilmeli."