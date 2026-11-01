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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:22

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

Siz de lenflerinizi çalıştırmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim Japonların geleneksel tıptan kalma bu yöntemini kesinlikle denemelisiniz. Sabahları uygulayacağınız basit ve etkili yöntemle lenflerinizi kolayca çalıştırabilirsiniz. Japonların lenfleri çalıştırmak için uyguladıkları 50 kez koltuk altına hafifçe vurma yöntemini sizlerle paylaşıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:22

Sabahları uygulayacağınız basit ama etkili bir yöntemle lenf dolaşımını artırabileceğinizi biliyor muydunuz? Japon geleneksel uygulamalarından esinlenerek meydana gelen bu yöntem, koltuk altına hafifçe vurulmasıyla ön plana çıkıyor. Lenf dolaşımını desteklediği öne sürülen bu yöntem, özellikle güne kısa bir masaj rutiniyle başlamak isteyenlerin büyük ilgisini çekiyor. Siz de lenflerinizi çalıştırmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim Japonların geleneksel tıptan kalma bu yöntemini kesinlikle denemelisiniz. Japonların lenfleri çalıştırmak için uyguladıkları 50 kez koltuk altına hafifçe vurma yöntemini sizlerle paylaşıyorum. Peki, Japonların koltuk altına 50 kez vurma yöntemi gerçekten lenf sistemini çalıştırıyor mu? İşte Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi...

LENF SİSTEMİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemi, dokular arasında biriken sıvının taşınmasına yardımcı olur. Vücudun enfeksiyonlarla mücadelesinde önemli ölçüde görev alan lenf sistemi, sıvı dengesini koruyan, bağışıklık savunmasını sağlayan ve atık maddeleri temizleyen bir ağ görevi görür.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

Lenf sıvısı, kan plazmasından süzülen, akyuvanlar açısından zengin berrak bir sıvıdır. Kan dolaşımından farklı bir ağ üzerinden hareket eden bu sıvı, oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasında; hareket etmek, kasların çalışması ve uygun dolaşım mekanizmaları önemlidir.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

Lenf sisteminin temel görevleri; sıvı dengesini korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve yağ emilimini desteklemektir. Lenf sistemi; lenf sıvısı, lenf damarları, lenf düğmeleri ve lenfoid organlardan oluşmaktadır. Yaygın lenf sistemi hastalıkları arasında; lenfadenopati, lenfödem, lenfoma bulunmaktadır. Lenf sistemi, omurgalılarda dolaşım sistemi ve bağışıklık sisteminin bir parçasıdır.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

JAPON GELENEKSEL TIPTAN ŞAŞIRTAN LENF ÇALIŞTIRMA YÖNTEMİ!

Özellikle son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşıma çıkan lenf çalıştırma yöntemini sizlerle paylaşıyorum. Tap masajı olarak da bilinen koltuk altını tokatma/vurma egzersizi, kökenini geleneksel Uzak Doğu tıbbından alan ve temel lenf dolaşımını uyarmaya yardımcı olan popüler bir yöntemdir. Özellikle Japon ve Çin enerji pratiklerinde kullanılan bu yöntem, koltuk altı bölgesine uygulanır.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

Koltuk altı bölgesi, vücudun en önemli lenf düğümlerinden birine ev sahipliği yapar. Bu bölgeye uygulanan hafif ve ritmik uyarılar, lenflerin çalışmasına yardımcı olur. Lenfatik drenaj masajı, özellikle lenfödem tedavisinde sıkça kullanılan yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamada koltuk altındaki lenf düğümlerine yönelik hafif, yavaş ve ritmik hareketler yapılmaktadır.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

Lenf sistemi, kalp gibi kendi kendine çalışan bir pompası olmadığı için; kas hareketleri, derin nefes alma ve dışarıdan yapılan nazik uyarılarla hareket eder. İşte tam da bu noktada koltuk altına yapılan hafif dokunuşlar, masaj ve vuruşlar bu düğümleri aktive etmeye yardımcı olur. Geçici bir ödem hafiflemesine yardımcı olan bu yöntem, geleneksel Japon ve Çin tıbbında sıklıkla kullanılır.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

Sağlığımız açısından koltuk altı, kalbe ve enerji meridyenlerine açılan önemli kapılardan biridir. Japon geleneksel tıbbında bu bölgeyi uyarmak, sıkışmış enerjiyi çözmeye ve sabahları daha dinç olmaya katkı sağlayabilir. Bu uygulamayı yaparken son derece hassas ve nazik olunmalıdır. Sert darbelerden kaçınmalı ve tıbbı durumlara dikkat edilmelidir.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

SABAHLARI KOLTUK ALTINIZI 50 KERE TOKATLAYIN!

Lenf Drenajı Aktivasyonu ve Tapping Tekniği olarak bilinen bu yöntem, sabahları koltuk altını 50 kere hafif vuruşlarla uyarmayı teşvik ediyor. Vücudun lenf noktalarına yapılan hafif ritmik vuruşlar, ödemi azaltmaya ve dolaşımı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bu yöntem sadece koltuk altlarında değil vücudun belli noktalarında da düzenli olarak uygulandığında fayda sağlıyor.

Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın

Vücudun atık maddeleri uzaklaştırma ve bağışıklık sistemini destekleme görevini üstlenen hayati bir sistem lenf, özellikle hareketsiz bireylerde sıvının akışı oldukça yavaşlatıyor. Bu nedenle, lenf düğümlerinin yoğun olduğu bazı bölgelere yapılan hafif mekanik uyarılar (vuruşlar), lenf dolaşımını artırmaya ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabiliyor.

Siz de lenf sisteminizi çalıştırmak istiyorsanız, sabahları vücudunuzun bu bölgelerine hafif vuruşlar yapmalısınız. İşte lenf sisteminizi çalıştıracak o bölgeler:

Koltuk altı: Üst vücut lenfini aktive eder

Dirsek içi: El ve kol şişliklerini rahatlatır

Kasık bölgesinin gövdeyle birleşim noktası: Alt vücut lenf akışını başlatır

Diz arkası: Bacak ve ayak ödemine destek olur

Bu noktaları düzenli olarak uyararak, dolaşım sistemine destek olabilir ve vücudun kendi kendini temizleme mekanizmasını aktive edebilirsiniz. Bu uygulamalar, geleneksel Çin tıbbı ve shiatsu masajı gibi yöntemlerde de kullanılmaktadır. Her noktaya 50 kez, acıtmadan, nazikçe ve nefesle birlikte uygulanmalıdır. 

 

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ETİKETLER
#japon
#koltuk altı
#çin tıbbı
#lenf sistemi
#Lenf Dolaşımı
#Japon Geleneksel Tıbbı
#Tap Masajı
#Sağlık
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