Japonların "Oosouji" temizlik ritüeli: Evi sadece süpürmüyor, ruhunuzu da arındırıyor

4. KURAL: BİLİNÇLİ FARKINDALIK

Batılı temizlik anlayışında, temizlik yaparken zihni başka yere götürmek esastır. Kulaklık takılır, podcast dinlenir veya TV açık bırakılır. Amaç, temizlik yaptığını unutmaktır. Oosouji'de ise tam tersi geçerlidir. Temizlik, tam bir sessizlik ve odaklanma içinde yapılmalıdır. O an sadece elinizdeki beze, silinen yüzeye ve çıkan toza odaklanmalısınız. Bu, bir tür hareketli meditasyondur.

Zihninizi "Şunu bitirince ne yapacağım?" düşüncesinden arındırıp, "Şu an bu masayı temizliyorum ve onu parlatıyorum" düşüncesine getirmek, anksiyeteyi azaltır. Temizlik eyleminin kendisine saygı duymak, yaşadığınız mekana ve kendinize saygı duymaktır.

KUTULAR VE LEKELER: GEÇMİŞİN İZLERİ

Japonlara göre, dolapların içinde, yatakların altında veya kilerin derinliklerinde biriken tozlar, bilinçaltımızda biriken ve yüzleşmekten kaçtığımız sorunları temsil eder. Oosouji sırasında o kıyı köşe temizlendiğinde, aslında ertelediğiniz işlerle ve bastırdığınız duygularla da yüzleşmiş olursunuz. Camları silmek, geleceğe daha "berrak" bakmayı; mutfağı temizlemek, bedeninize giren gıdaya ve sağlığınıza özen göstermeyi sembolize eder.

Bu hafta sonu, elinize süpürgeyi aldığınızda sadece yerdeki kırıntıları değil, zihninizdeki "keşke"leri ve "ama"ları da süpürdüğünüzü hayal edin. Evi havalandırdığınızda, içeri giren sadece soğuk hava değil, yeni umutlar olsun. Oosouji, temiz bir evden fazlasını; temiz bir başlangıcı vaat eder.