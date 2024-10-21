Kabak çekirdeğinin bilinmeyen faydası! Erkekleri yakından ilgilendiriyor

21 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:33

Protein, karbonhidrat, yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından zengin besin değerine sahip olan kabak çekirdeğinin özellikle ABD'de önemine vurgu yapılıyor. Protein deyince akla gelen atıştırmalıklardan olan kabak çekirdeğinin faydaları merak edildi. Kabak çekirdeğinin özellikle erkekleri ilgilendiren faydası öne çıkıyor.

Uzmanlar sağlıklı beslenme kurallarıyla ilgili sık sık uyarılarda bulunurken besin değeri yüksek yiyecekler merak ediliyor. Protein açısından yüksek değeri olan bazı besinler var ki kalp sağlığı ve sindirime çok iyi geliyor. Düzenli spor yapan bireyler bu besinleri özellikle ara öğünlerde tüketebiliyor. Atıştırmalık deyince akla kuruyemiş ve besin değeri açısından yüksek kabak çekirdeği geliyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

Kabak çekirdeği yiyince vücuda ne gibi faydaları olduğu araştırılıyor. İşte kabak çekirdeğinin sağlığa faydaları…

1. İltihaplanmaya Karşı Koruyabilir

Balkabağı çekirdekleri, lignanlar adı verilen sağlık geliştirici bileşikler içerir. “Balkabağı çekirdeklerindeki lignanlar iltihabı azaltır ve güçlü antioksidanlar olarak hareket ederek kanser riskini düşürmeye yardımcı olur. 15 yıllık bir kanser hastası olan Pam Hartnett, MPH, RDN, “Bu bileşikler ayrıca tümörleri besleyen kan damarlarını tıkayarak kanser büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olur.” diyor.

2. Kalp sağlığına iyi geliyor

Doymuş yağ oranı düşük ancak kalp dostu bitkisel protein açısından zengindir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre içerdiği magnezyumları kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

3. Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirebilir

Soğuk algınlığının süresini kısaltabilecek iyi bir çinko kaynağıdır. Ayrıca, içindeki protein ve magnezyum enerji seviyelerini destekler ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutarak tüm aile için sağlıklı bir enerji kaynağı sağlar.

4. Daha Sağlıklı Uyumanıza Yardımcı Olabilir

Uyku kalitenizi artırmanın doğal bir yolunu arıyorsanız, yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği daha iyi uyumanıza ve huzursuzlukla savaşmanıza yardımcı olabilir. Nutrition Insights'ın sahibi Amy Beney MS, RDN, CDCES, kabak çekirdeklerinin serotonin, iyi hissettiren bir hormon ve uykusuzluğun tedavisine yardımcı olabilen melatonin üretmeye yardımcı olabilen bir amino asit olan triptofanın harika bir kaynağı olduğunu söylüyor.

5. Erkek Üreme Sağlığını Destekleyebilir

Balkabağı çekirdekleri balkabağı baharatlı latte'ler kadar mevsimsel ilgi görmeyebilir. Ancak çinkoları onları erkek üreme sağlığı için harika bir seçim haline getirir. Bunun nedeni çinkonun sperm hareketliliğinde önemli bir rol oynamasıdır. Çinko ayrıca prostat sağlığını destekleyebilir ve hatta testosteron seviyelerini artırabilir.

6. Kabızlığı Önleyebilir

Kabak çekirdekleri, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek ve kabızlığı önleyerek sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunan iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Ayrıca, atıkları yumuşak tutmak için sindirim sistemine su çekerek doğal bir müshil gibi davranan magnezyum içerir. Ayrıca bağırsak kaslarınızı gevşeterek işlerin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

28 GRAMLIK KABAK ÇEKİRDEĞİ BESİN DEĞERİ

• Kalori: 163

• Karbonhidratlar: 4 gr

• Diyet Lifi: 2 gr

• Toplam Şeker: <1 gr

• Eklenen Şeker: 0 gr

• Protein: 9 gr

• Toplam Yağ: 14 gr

• Doymuş Yağ: 2,4 gr

• Kolesterol: 0 mg

• Sodyum: 5 mg

• Demir: 2 mg

• Magnezyum: 156 mg

• Çinko : 2 mg