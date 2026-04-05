Kahvaltı masasındaki en sinsi zehir! Her sabah birlikte tüketiliyor ama aslında karaciğerin en büyük düşmanıymış

RAFİNE KARBONHİDRAT VE İNSÜLİN PATLAMASI

Masadaki diğer başrol oyuncumuz ise o mis kokulu, beyaz undan yapılmış simit, açma veya poğaçadır. Beyaz un, kepeğinden ve rüşeyminden tamamen ayrıştırıldığı için midede sindirilmesi saniyeler sürer ve doğrudan glikoza dönüşür.

Siz o simitten büyük bir lokma alıp üzerine meyve suyunu yudumladığınızda, kan şekeriniz tıpkı bir roket gibi saniyeler içinde gökyüzüne fırlar. Pankreas, bu ölümcül şeker krizini bastırmak ve sizi komadan kurtarmak için kana devasa miktarda "İnsülin" hormonu pompalar. İnsülin, vücudun "depolama" hormonudur. Kandaki bu devasa enerjiyi hücrelere sokmaya çalışır. Ancak güne henüz yeni başladığınız ve o enerjiyi harcayacak kadar hareket etmediğiniz için, hücreler kapılarını kapatır. İşte bu noktada vücut insülin direncini başlatır.