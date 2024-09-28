Kahve bu 6 yiyecek ve içeceğin baş düşmanı! Asla birlikte tüketmeyin

28 Eylül 2024 05:00 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 05:43

Kahve hem verdiği keyifle hem de uyku açma etkisiyle günlük hayatta en çok tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Yiyeceklerin yanında da eşlik eden kahvenin bazı zararlı sonuçlar doğurduğu durumlara karşı uzmanlar uyarıyor. Kahveyle beraber tüketilmemesi gereken besinler neler? İşte detaylar...

Bulaşık deterjanını asla böyle kullanmayın! Kesinlikle yıkanmaması gereken o şeyler

Bulaşık deterjanını asla böyle kullanmayın! Kesinlikle yıkanmaması gereken o şeyler

Kahve​ ile beraber yiyip içilmemesi gereken besinler bulunuyor. Kahve içerken bu 6 şeyi tüketirseniz çeşitli olumsuz etkileriyle karşılaşmanız mümkün. Sindirim sisteminde kahveyle asla birleşmemesi gereken 6 besin şöyle:

NARENCİYE

Limon, portakal, mandalina gibi narenciye türü meyveler kahve ile birleştiğinde olumsuz etki doğuruyor. Turunçgiller kahveyle birleştiğinde özellikle midede ciddi rahatsızlıkları tetikler. Mideden başlayarak tüm sindirim sistemini bozan kahve ve narenciye ikilisini birbirinden ayırın. Aksi halde mide yanması ve reflü hayat kalitenizi bozabilir.

KIZARTILMIŞ YİYECEKLER

Doktorların "asla" listesinde baş sırayı çeken kızartma türü yiyecekler kahve ile birleştiğinde bu zararı daha da yükseltiyor. Yüksek kahve tüketimi özellikle kızarmış yiyeceklerle birlikte olduğunda yağ seviyelerinin anormale yükselmesine neden oluyor.

Kahveyi sert bulduğu için tüketemeyenlerin ilk tercihi süt katmaktır. Kahveye bir de süt katıldığında daha faydalı olduğu düşünülür. Ancak uzmanlar kahveye eklenen sütün vücuttaki kalsiyum emilimini azaltacağını söylüyor. Kahvenin sütsüz haliyle aşırı tüketimi de maalesef bu etkiyi gösteriyor.

KAHVALTILIK GEVREKLER, TAHILLAR

Kahvaltılık gevrekler zaman zaman geleneksel kahvaltılardan kaçanların ve diyet yapanların tercihi oluyor. Ancak kahve tahılların içerisindeki çinko gibi önemli minerallerden faydalanmayı engelliyor. Kahvaltılık tahıllarla kahveyi aynı zamanda tüketmeyin.

TUZU YÜKSEK GIDALAR

Aşırı sodyum içeren besinlerin tansiyona olumsuz etkisi biliniyor. Kahvenin de sodyuma etkisi düşünülünce uzmanlar kahve içerken aşırı tuzdan kaçınmayı öneriyor.

KIRMIZI ET

Demir içeriğiyle önemli besinlerden olan kırmızı eti asla kahveyle birlikte tüketmemelisiniz. Kahvenin demir emilimini ciddi zorlaştırdığı uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Özellikle kansızlık şikayeti olanların buna azami dikkat etmesi gerekir.