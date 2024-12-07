Kahve ile ilgili yeni araştırma: Bilinmesi gereken bir faydası daha ortaya çıktı

07 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:04

Milyonlarca vatandaşın vazgeçemediği lezzet kahve ile ilgili yeni araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Özdil, "Kahve, sindirim sistemimizi güçlendiren ve sağlıklı bakterilerin çoğalmasını sağlayan önemli bir içecektir" dedi. İşte kahvenin mutlaka bilinmesi gereken faydaları...

Tüm dünyanın tercih ettiği lezzetler arasında olan kahveyle ilgili yeni araştırma ortaya çıktı. Kalbe ve vücut şeker dengesine iyi geldiği bilinen kahvenin önemli bir faydası daha belgelendi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Özdil, kahvenin, sindirim sistemini güçlendiren ve sağlıklı bakterilerin çoğalmasını sağlayan bir içecek olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI BAKTERİLERİ ÇOĞALTIYOR

Hastanenin açıklamasında görüşlerine yer verilen Özdil, kahve üzerine yapılan yeni araştırmaların sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların, kahvenin yalnızca kafeinle değil, içerdiği polifenollerle de bağırsak mikrobiyotasını iyileştirdiğini gösterdiğine değinen Özdil, "Kahve, sindirim sistemimizi güçlendiren ve sağlıklı bakterilerin çoğalmasını sağlayan önemli bir içecektir" bilgisini verdi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA FAYDALI

Yeni yapılan araştırmaların, kahvenin bağırsaklardaki "lawsonibacter asaccharolyticus" gibi faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olduğunu gösterdiğini aktaran Özdil, "Yüksek kahve tüketen bireylerin bağırsaklarında bu bakterinin sayısı, hiç kahve içmeyenlere kıyasla 4 kat daha fazla. Araştırmalar, kahve tüketiminin sağlıklı bir mikrobiyota dengesine katkıda bulunduğunu ve bu dengeyi güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Hatta kafeinsiz kahve bile bağırsak sağlığına faydalı olabiliyor" ifadesini kullandı.

AŞIRI KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT!

Günde 2-3 fincan kahvenin ideal miktar olduğunu belirten Özdil, "Bu miktar, kahvenin sağlık faydalarından yararlanırken, potansiyel zararlarını da engellemeye yardımcı olur. Aşırı kahve tüketimi, mide asidini artırabilir, uyku düzenini bozabilir ve kalp problemlerine yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.

Kahvenin bağırsak sağlığı üzerindeki faydalarının net bir şekilde ortaya konduğunu, ancak her şeyin olduğu gibi kahve tüketiminin de dengeli ve ölçülü yapılması gerektiğini vurgulayan Özdil, "Sindirim sistemimizi desteklemek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve genel sağlığımızı korumak için kahvenin faydalarından yararlanabiliriz. Ancak unutmamalıyız ki, her şeyde olduğu gibi ölçü önemlidir" açıklamasında bulundu.