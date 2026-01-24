Kahve telvesini sakın atmayın: Çiçek dibine koymak yerine evde öyle bir işe yarıyor ki...

ELLERDEKİ SOĞAN VE SARIMSAK KOKUSUNA SON

Mutfakta soğan, sarımsak doğradıktan veya balık ayıkladıktan sonra elleri ne kadar sabunlarsanız sabunlayın, o koku çıkmaz. Çünkü kükürtlü bileşikler deri gözeneklerine işler. İşte burada telvenin "Peeling" etkisi devreye girer.

Avucunuza bir tatlı kaşığı (ıslak veya kuru) telve alın. Üzerine bir damla sıvı sabun damlatın ve ellerinizi bu karışımla 1 dakika boyunca ovalayın. Telve granülleri, derinin üzerindeki ölü hücreleri ve gözeneklere sıkışmış koku moleküllerini fiziksel olarak kazıyıp atar. Kahvenin kendi baskın aroması ise kükürt kokusunu nötralize eder. Ellerinizi duruladığınızda hem yumuşacık olduğunu hem de balıktan eser kalmadığını göreceksiniz.