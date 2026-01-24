Menü Kapat
Kahve telvesini sakın atmayın: Çiçek dibine koymak yerine evde öyle bir işe yarıyor ki...

Ocak 24, 2026 10:00
1
Kahve telvesini sakın atmayın: Çiçek dibine koymak yerine evde öyle bir işe yarıyor ki...

Sabahları mis gibi kokusuyla bizi uyandıran, dost sohbetlerinin bahanesi olan Türk kahvesi veya filtre kahve keyfinden geriye kalan o siyah tortuyu ne yapıyorsunuz? Çoğumuz ya fal bakıp kapatıyor ya da fincanı çalkalayıp lavaboya döküyor. Bazı "bilinçli" görünenlerimiz ise ıslak telveyi doğrudan saksı dibine dökerek bitkisine iyilik yaptığını sanıyor (ki bu büyük bir hatadır). Oysa kurutulmuş kahve telvesi, kimyasal oda parfümlerine ve pahalı peeling kremlerine taş çıkartan, doğanın bize sunduğu ücretsiz bir mucizedir. Buzdolabındaki o inatçı kokuyu yok etmekten, ellerdeki soğan kokusunu silmeye kadar telvenin şaşırtıcı kullanım alanları.

2
Kahve telvesini sakın atmayın: Çiçek dibine koymak yerine evde öyle bir işe yarıyor ki...

Kahve çekirdeği, sadece kafein deposu değil, aynı zamanda gözenekli yapısı sayesinde mükemmel bir "koku emici" ve "aşındırıcı" malzemedir. Demleme işlemi sırasında kahvenin aroması suya geçer ama posası (telvesi), fiziksel özelliklerini korur. Özellikle aktif karbon (kömür) gibi çalışan gözenekli yüzeyi, havadaki kötü koku moleküllerini içine hapseder. Ayrıca içerdiği doğal yağlar ve granüllü yapısı, cilt bakımı ve temizlik için ideal bir doku sunar. Ancak telveyi kullanmanın altın kuralı şudur: "Önce Kurut, Sonra Kullan." Islak telve, bakteri ve küf yuvasıdır; kurutulmuş telve ise hazinedir.

3
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

BUZDOLABI DEODORANTI! KARBON FİLTRE ETKİSİ

Buzdolabını açtığınızda yüzünüze çarpan o karışık yemek kokusu (peynir, soğan, dünden kalan yemekler) iştah kapatıcıdır. Marketlerde satılan kimyasal koku gidericiler yerine, biriktirdiğiniz kahve telvelerini kullanın.

Nasıl Yapılır?

  1. İçtiğiniz kahvenin telvesini bir tepsiye veya tabağa yayın.
  2. Güneşte veya kalorifer peteğinin üzerinde tamamen kuruyana kadar (kum gibi olana kadar) bekletin.
  3. Kuruyan telveyi ağzı açık küçük bir kavanoza veya kaseye koyun.
  4. Buzdolabının bir rafına yerleştirin.

Kahve telvesi, tıpkı gaz maskelerindeki aktif karbon filtreler gibi çalışır. Dolapta dolaşan kötü koku partiküllerini (özellikle sülfür bazlı kokuları) emer ve hapseder. Kaseyi 15 günde bir yenilediğinizde, dolabınızın her zaman nötr ve temiz koktuğunu göreceksiniz. Aynı yöntemi ayakkabılık veya kötü kokan spor çantaları için de (eski bir çorabın içine koyarak) uygulayabilirsiniz.

4
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

ELLERDEKİ SOĞAN VE SARIMSAK KOKUSUNA SON

Mutfakta soğan, sarımsak doğradıktan veya balık ayıkladıktan sonra elleri ne kadar sabunlarsanız sabunlayın, o koku çıkmaz. Çünkü kükürtlü bileşikler deri gözeneklerine işler. İşte burada telvenin "Peeling" etkisi devreye girer.

Avucunuza bir tatlı kaşığı (ıslak veya kuru) telve alın. Üzerine bir damla sıvı sabun damlatın ve ellerinizi bu karışımla 1 dakika boyunca ovalayın. Telve granülleri, derinin üzerindeki ölü hücreleri ve gözeneklere sıkışmış koku moleküllerini fiziksel olarak kazıyıp atar. Kahvenin kendi baskın aroması ise kükürt kokusunu nötralize eder. Ellerinizi duruladığınızda hem yumuşacık olduğunu hem de balıktan eser kalmadığını göreceksiniz.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

BİTKİLERE DİREKT DÖKMEK ZARARLI MI?

Halk arasında en yaygın yanlışlardan biri, fincanın dibinde kalan ıslak telveyi "vitamin olsun" diye doğrudan saksı dibine dökmektir. Bu uygulama, saksı bitkilerinizi öldürebilir. Neden mi?

  1. Küf ve Mantar: Islak telve, toprak yüzeyinde kururken hızla küflenir. Bu küf, bitkinin köklerine sıçrayarak hastalığa yol açar.
  2. Sineklenme: Nemli ve organik atık olan telve, mantar sinekleri (o küçük siyah sinekler) için açık büfe davetiyesidir. Evin içi sinek dolar.
  3. Asitlenme: Kahve asidik bir yapıdadır. Sürekli dibe dökülen telve, toprağın pH dengesini bozar. Doğrusu Nedir? Telveyi bitkide kullanmak istiyorsanız, mutlaka önce kurutun, sonra toprağa karıştırın (yüzeye dökmeyin, gömün) veya kompost yaparak (fermente ederek) kullanın.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

SELÜLİT DÜŞMANI DOĞAL PEELİNG

Pahalı kozmetik markalarının selülit kremlerinin içeriğine bakarsanız "Kafein" görürsünüz. Kafein, cilt yüzeyine uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır ve cildi sıkılaştırır. Duşta kullanabileceğiniz bedava peeling tarifi:

  • 2 yemek kaşığı kahve telvesi
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı (veya hindistan cevizi yağı) Bu ikisini karıştırıp macun yapın. Bacaklarınıza ve problemli bölgelere dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ilık suyla durulayın. Telve ölü deriyi atar, yağ cildi nemlendirir, kafein ise canlandırır. Düzenli kullanımda cildin pürüzsüzleştiğini fark edeceksiniz. Ancak dikkat: Telveyi duş giderine çok fazla kaçırmamaya çalışın, zamanla tıkanıklık yapabilir (veya bol sıcak su dökün).

7
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

TENCERE VE IZGARA TEMİZLİĞİ

Kurumuş yağ lekeleri veya ızgara teline yapışmış yanıklar için telve, doğal bir zımpara görevi görür. Bulaşık süngerinin üzerine biraz telve döküp ovaladığınızda, kimyasal kullanmadan zorlu kirleri kazıdığını göreceksiniz. Hassas teflonlarda değil ama çelik tencere ve döküm tavalarda harika sonuç verir.

