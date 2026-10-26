Kanser aşısı başarı oranı: Kanser aşısı hangi kanser türlerini tedavi ediyor?

Kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş mRNA aşılarına yönelik araştırmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Melanom hastaları üzerinde yürütülen faz 3 klinik denemesinde, mRNA aşısının pembrolizumab adlı immünoterapi ilacıyla birlikte kullanılması, yalnızca immünoterapi uygulanmasına kıyasla hastalığın nüksetme veya ölüm riskini yüzde 42 azalttı. Araştırma sonuçları, hastanın tümörüne özgü özelliklerden yararlanan bu yöntemin farklı kanser türlerinde de kullanılabilme ihtimalini gündeme getirdi. Peki, kanser aşısının başarı oranı nasıl, hangi hastalıklar için uygun?

KANSER AŞISI BAŞARI ORANI NE KADAR?

Moderna ve Merck tarafından geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı, melanomun ameliyat sonrasında yeniden ortaya çıkma veya ölüm riskini azaltmayı amaçlıyor. Faz 3 klinik denemesinde elde edilen sonuçlara göre aşı, pembrolizumab ile birlikte uygulandığında yalnızca pembrolizumab kullanılan tedaviye kıyasla söz konusu riski yüzde 42 düşürdü.

Araştırmada dünya genelindeki 157 merkezden 1.100'den fazla hasta yer aldı. Elde edilen bulguların, daha önce yayımlanan faz 2 araştırmasının sonuçlarını da desteklediği bildirildi.

Tedaviye başladıktan altı ay sonra kansersiz kalan hastalar için nüksetme veya ölüm riskindeki azalmanın yüzde 58'e ulaştığı da aktarıldı. Ancak bu oran, tüm hastalarda aynı sonucun elde edileceği anlamına gelmiyor. Araştırmadaki sonuçlar, belirli hasta grupları ve tedavi koşulları kapsamında değerlendirilmelidir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ mRNA KANSER AŞISI NASIL ÇALIŞIYOR?

Kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı, her hastanın tümörüne özgü özellikler dikkate alınarak hazırlanıyor. Araştırmacılar öncelikle hastanın tümörünü analiz ederek kanser hücrelerini sağlıklı hücrelerden ayıran özellikleri belirliyor.

Bu bilgiler doğrultusunda hazırlanan aşı, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına yardımcı olacak bir tür biyolojik yol haritası oluşturuyor. mRNA teknolojisi sayesinde vücudun hücreleri, bağışıklık sistemine tümöre özgü işaretleri tanıtacak bilgiyi taşıyor.

Tedavi, pembrolizumab adıyla bilinen Keytruda ilacıyla birlikte uygulanıyor. Pembrolizumab, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını ve onlara karşı harekete geçmesini engelleyebilen mekanizmaları hedefliyor. Kişiselleştirilmiş aşının ise bağışıklık sisteminin belirli tümör özelliklerini tanımasına yardımcı olması amaçlanıyor.

KANSER AŞISI HANGİ KANSER TÜRLERİNİ TEDAVİ EDİYOR?

Paylaşılan araştırma sonuçları, kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının özellikle melanom, yani cilt kanserinin bir türü üzerinde incelendiğini gösteriyor. Tedavi, ameliyat sonrasında hastalığın yeniden ortaya çıkma riskini azaltmak amacıyla araştırılıyor.

Bununla birlikte, mRNA teknolojisinin farklı kanser türlerinde kullanılması için de çalışmalar yürütülüyor. Kolorektal kanser ile baş ve boyun kanserlerine yönelik mRNA aşı araştırmaları da bu kapsamda değerlendiriliyor. Ancak bu alanlardaki bazı randomize klinik araştırmaların hastalığın nüksetmesini azaltma hedefinde başarılı olamadığı bildirildi.

Bu nedenle melanom araştırmasında elde edilen sonuçlar, aşının bütün kanser türlerinde etkili olduğunun kanıtı olarak yorumlanmamalı. Her kanser türü ve hasta grubu için ayrı klinik araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

KANSER AŞISI NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Araştırma sonuçlarının umut verici olmasına karşın kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı, aktarılan bilgilere göre Avustralya ve ABD'deki hastaların rutin kullanımına henüz sunulmuş değil. Tedavinin düzenleyici inceleme sürecinde olduğu ve değerlendirmelerin ülkeye göre birkaç yıl sürebileceği belirtiliyor.

Aşının klinik araştırmalardaki sonuçlarının yanı sıra güvenlilik verileri, hangi hasta gruplarında kullanılabileceği ve düzenleyici kurumların değerlendirmeleri de kullanım sürecinde belirleyici olacak.

Uzmanlar, kişiselleştirilmiş tedavilerin gelecekte kanserin yeniden ortaya çıkma riskini azaltma konusunda yeni seçenekler sunabileceğini değerlendiriyor. Ancak tedavinin farklı kanser türlerinde kullanılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.