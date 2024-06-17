Kanser tedavisinde yeni ilaç heyecanlandırdı! 42 hastada yüzde 100 işe yaradı

17 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 16:29

Deneysel bir immünoterapi tedavisi rektum kanser türüne sahip 42 hastada yüzde 100 işe yaradı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi (MSK) ve ilaç şirketi GSK işbirliği ile yürütülen çalışma kanser hastalarını heyecanlandırdı.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇ HEYECANLANDIRDI!

Rektum kanser türü, vücutta kendiliğinde deforme olan hücresel dokuların hızla büyümesine yol açar. Yeni bir immünoterapi tedavisinin ise bu büyümeyi engellediği ortaya çıktı.

42 hastada görülen rektum kansere bağlı gelişen büyümeyi yüzde 100 ortadan kaldıran yöntem diğer kanser türlerini de tedavi edip etmeyeceği konusunda çalışmalar devam ediyor.

VÜCUTTA HASAR BIRAKMIYOR!

Rektal kanser genetik mutasyona neden olur. Yeni ilaç dostarlimab-gxly ise bu büyümeyi önce durdurduğu daha sonra ise küçülttüğü tespit edildi.

MSK'ın baş araştırmacısı Dr. Andrea Cercek yaptığı bir açıklamada, "Bir klinisyen olarak, dMMR rektum kanserinin standart tedavisinin zayıflatıcı etkisini ilk elden gördüm ve dostarlimab-gxly'nin bu hastalardaki potansiyeli konusunda heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

İlaç vücutta diş etken olarak yapılan radyoterapi, kemoterapi, cerrahi tedavi yöntemlerine eş değer bir sonuç sağlar. İşlevsiz hücre dizinimini ortadan kaldıran dostarlimab-gxly ilaç DNA'yı yeniler.

Çalışmada yer almayan tıbbi onkolog Dr. Clelia Coutzac'a göre; diğer alınan tedavilerin vücudun işlevsel tüm kombinasyonunu bozduğunu ifade etti. Ancak Coutzac, ilacın kesinlikle diğer yöntemler gibi vücutta hasara neden olmadığının da altını çizdi.