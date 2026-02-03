Menü Kapat
TGRT Haber
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

Şubat 03, 2026 11:10
1
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

Kanser hastalığı günümüzde yaygın şekilde görünüyor. Ancak eskilerin çaresiz hastalığına günümüzde farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Özellikle erken tanı konulmuşsa tedavi şansı çok daha fazla artıyor. Fakat, kanser hastalarının yaptığı hatalar hem yaşam kalitesini hem de tedavinin başarısını olumsuz etkiliyor. İşte iyi niyetle yapılan ancak ölümcül sonuçlara yol açabilen kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata.

2
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

Kanser hastalığı kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkeste görülebiliyor. Bununla birlikte sağlık alanında gelişen teknoloji ve yeni tedavi uygulamaları hastalığın bertaraf edilmesinde ve hastanın yaşam kalitesinin artırılmasında artık daha etkin. Fakat hem sosyal medyada yapılan paylaşımlar hem de kulaktan kulağa aktarılan yanlış bilgilendirmeler hastalığın seyrini olumsuz etkileyebiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, kanser sürecinde yapılan kritik hataları listeledi ve yapılması gerekenlere dair önemli tavsiyelerde bulundu…

3
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

HEKİME BAŞVURMAYI ERTELEMEYİN

Birçok hastanın korku nedeniyle hekime başvurmayı ertelediğini belirten Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Oysa bu gecikme, hastalığın erken evrede yakalanma fırsatının kaçmasına neden olabilir. Erken evrede saptanan kanserlerde başarı oranı çok daha yüksektir. Gecikme ise daha yoğun tedavi süreçleri ve fiziksel yük anlamına gelir. Unutulmamalıdır ki korku ile ertelenen her gün, hastalığın ilerlemesi için fırsat oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

4
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

KENDİNİZE TANIYI YAPAY ZEKADAN KOYMAYIN

Günümüzde bilgiye erişimin çok kolay olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Çiçin, şu uyarılarda bulundu: "Hastalar yapay zekâya yazarak kendi kendilerine tanı koymaya çalışabiliyor. Oysa kanser tanısı; klinik muayene, görüntüleme ve patolojik inceleme ile konur. Hiçbir dijital platform tanı koyamaz. Yapay zekâ doktorun yerini tutan bir karar verici değildir. En büyük risk, hastanın yanlış güven hissiyle başvuruyu geciktirmesi veya gereksiz panik yaşamasıdır. Bazı hastalar yapay zekâya en iyi tedaviyi sorarak immünoterapinin kendileri için kesin çözüm olduğu kanaatine varabilmektedir. Oysa bu tedavilerin uygunluğu ancak klinik verilerle belirlenebilir. Tanı ve tedavi kararları mutlaka hekim değerlendirmesiyle verilmelidir."

5
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

TEDAVİYİ YARIM BIRAKMAYIN

Bazı hastaların yan etkilerden korkarak veya iyi hissettikleri dönemde tedaviyi bırakabildiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Bu durum tedavi direnci gelişmesine yol açabilir. Tedavide süreklilik esastır. Yan etkiler hekimle paylaşılmalı, çözüm yolları birlikte planlanmalıdır. İyi hissetmek tedavinin bittiği anlamına gelmez. Kanserde başarı, süreklilikle gelir" şeklinde konuştu.

6
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

BESLENME, VİTAMİN VE TAKVİYELERİ ABARTMAYIN 

Yoğun vitamin ve bitkisel ürün arayışına dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Çiçin şu bilgileri paylaştı: "Bu eğilim çoğu zaman sosyal medya ile şekillenir. Oysa gereksiz takviyeler tedavinin etkinliğini azaltabilir, karaciğer yükünü artırabilir. Dengeli beslenme çoğu hasta için yeterlidir. Ek takviyeler ancak doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Doğal olan zararsızdır düşüncesi her zaman doğru değildir."

7
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

BİLİMSEL OLMAYAN TEDAVİ YÖNTEMLERİNE YÖNELMEYİN

Çaresizlik hissinin hastaları bilimsel kanıtı olmayan yöntemlere yönlendirebildiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Bitkisel karışımlar veya sözde 'hücre yenileyici' ürünler bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. En büyük risk, hastanın etkin tedaviyi geciktirmesidir. Yanlış umut, doğru tedaviyi geciktirir. Şifa vaat eden her şey gerçek tedavi değildir. Kanserle mücadelede en büyük güç, doğru bilgiye zamanında ulaşmaktır. Hastalığın kendisi kadar bilgi kirliliği de mücadeleyi zorlaştırır. Erken başvuru ve güçlü iletişim başarının temel taşlarıdır. Korkuya değil bilgiye, söylentilere değil bilime güvenmek gerekir" dedi.

8
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

SOSYAL MEDYADAKİ ALTERNATİF YÖNTEMLERE İNANMAYIN

Sosyal medyanın alternatif tedavi yöntemlerini öne çıkardığını söyleyen Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Yüksek doz C vitamini veya fitoterapi uygulamalarının büyük bölümü bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Sosyal medyadaki hasta hikâyeleri tıbbi ayrıntılardan yoksundur ve genelleştirilemez" uyarısında bulundu.

 

9
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

KENDİ HASTALIĞINIZI BAŞKA HASTALARLA KARŞILAŞTIRMAYIN

Hastaların sıklıkla tedavilerini başkalarıyla kıyasladığını belirten Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Oysa kanser; moleküler yapıları ve tedavi yanıtları açısından kişiden kişiye değişir. Aynı isimli iki kanser bile biyolojik olarak tamamen farklı olabilir. Başka hastalarla karşılaştırma yapmak gereksiz kaygı oluşturur. Başkasının tedavisi, sizin reçeteniz değildir" dedi.

10
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

İMMÜNOTERAPİ VE HEDEFE YÖNELİK İLAÇLARA ABARTILI BEKLENTİ YÜKLEMEYİN

İmmünoterapi ve akıllı ilaçların her hasta için uygun olmayabileceğini belirten Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Bazı hastalar bunları 'kesin çözüm' görüp zaman kaybedebilir. Önce hastalığın biyolojik özellikleri değerlendirilmelidir. Gerçekçi beklenti ve doğru hasta seçimi başarıyı belirler" dedi.

11
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

YAŞAMINIZI AŞIRI KISITLAYARAK HAYATI ZORLAŞTIRMAYIN

Hayatın hastalık merkezli yaşanmasının hatalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çiçin, "Sosyal ilişkileri kesmek psikolojik yükü artırır. Oysa kontrollü sosyal yaşam ve hafif egzersiz tedaviye uyumu artırır. Hayatı durdurmak tedaviye katkı sağlamaz" ifadelerini kullandı.

12
Kanserde yapılmaması gereken 10 kritik hata! İyi niyetli ama sonuçları ölümcül

HEKİMİNİZLE AÇIK İLETİŞİM KURUN

Kanser tedavisinin aynı zamanda bir güven ilişkisi olduğunu belirten Çiçin, "Bazı hastalar yan etkileri veya korkularını hekimlerinden gizleyebilmektedir. Oysa, paylaşılmayan her bilgi tedavi güvenliğini riske atabilir. Kullanılan bitkisel ürünler ilaçlarla etkileşime girebilir. Hekim, ancak tüm tabloyu bildiğinde doğru karar verebilir. Unutulmamalıdır ki doktor-hasta ilişkisi bir ekip çalışmasıdır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

