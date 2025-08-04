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 | Selahattin Demirel

Karı koca dadandıkları kötü alışkanlıktan böyle kurtuldular: 42 yıl sonra bir ilk

Bursa’da 42 yıldır sigara kullanıcısı olan 62 yaşındaki Osman Elver ve 64 yaşındaki Leyla Elver çifti, aile hekimlerinin yönlendirmesiyle ile birlikte gittikleri sigara bırakma polikliniğinde sigarayı bıraktı. Konuyla ilgili konuşan çift içtikleri sigaradan ötürü çiçek kokusu bile alamadıklarını söyledi.

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Karı koca dadandıkları kötü alışkanlıktan böyle kurtuldular: 42 yıl sonra bir ilk
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 23:00

42 yıldır sigara tiryakisi olan 62 yaşındaki Osman Elver, aile hekiminin yönlendirmesiyle gittiği Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan sigara bırakma polikliniğine başvurarak sigarayı bıraktı. Eşinin sigarayı bırakmasını örnek alarak aynı polikliniğe başvuran 64 yaşındaki Leyla Elver de yapılan değerlendirme sonrası başlanan ilaç tedavisi ile sigarayı bıraktı.

"NEFESİM, UYKU SAATİM DEĞİŞTİ"

Eşiyle yaklaşık olarak aynı tarihlerde sigara içmeye başladıklarını belirten Osman Elver, "Bundan 3 ay önce sigarayı bırakmaya karar verdim. Aile hekimimizin tavsiyesi üzerine buraya geldim. Bana ilaç tedavisi başladılar bu sayede sigarayı bıraktım. Buranın sayesinde yaklaşık 3 aydır sigara içmiyorum. Nefes alışım, uyku saatlerim değişti, yeme içme ile ilgili problemlerim vardı, yürüyüşüm değişti. Herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ederim" diye konuştu.

Karı koca dadandıkları kötü alışkanlıktan böyle kurtuldular: 42 yıl sonra bir ilk

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin muhakkak en yakınlarındaki sağlık kuruluşundan yardım alması gerektiğini söyleyen Elver, "Evim buraya yakın, bunaldığım, sıkıldığım zaman doktor kardeşlerimizle anlaştık buraya geliyorum. Yardımcı oluyorlar. Sigarayı bırakmak istiyorsanız başta elinizden çıkartın sonra beyninizden atın ki sağlığınıza kavuşabilesiniz. Sigarayı bırakmak isteyen herkese sağlıklı hayat merkezine başvurmaları ve destek almalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

EŞİ DE SİGARAYI BIRAKTI

Eşinin sigarayı bırakması üzerine ondan güç alarak sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirten Leyla Elver ise, "Başta eşim buraya müracaat etti. Baktım eşime iyi geldi, bana da iyi gelir diyerek ben de daha sonra müracaat ettim. Sigarayı tek başıma bırakamazdım, ama eşimle beraber birbirimize destek olduğumuz için daha rahat bıraktım. Ondan cesaret aldım. Nefesim de açıldı. Bana da her yönden iyi geldi. Sigarayı bıraktıktan sonra evimizin havası değişti, kokusu değişti" dedi.

Karı koca dadandıkları kötü alışkanlıktan böyle kurtuldular: 42 yıl sonra bir ilk

"ÇİÇEK KOKUSUNU ALAMIYORDUK"

Sigara bırakma sürecinde başından geçen olay ile yaşadığı mutluluğu dile getiren Leyla Elver, "Evimizde bir gün oturuyorduk karşılıklı kapımız çaldı. Bir baktım kargo çiçek getirmiş. Oğlum çiçek göndermiş. Ben de onu aldım eve yukarıya çıkardım masanın üzerine koydum. O kadar güzel koktu ki halen daha kapıdan girişte bile mis gibi çiçek kokusu karşılıyor. Önceden de çiçek geliyordu ama sigara içtiğimiz için çiçek kokusunu alamıyorduk ama şu anda evim sigara kokmuyor, çiçek kokuyor" diye konuştu.

Karı koca dadandıkları kötü alışkanlıktan böyle kurtuldular: 42 yıl sonra bir ilk

ÜCRETSİZ DESTEK HİZMETİ

Sigara bırakma sürecinde profesyonel kişilerden destek almanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Reyhan Çanakçı, "Sigara bağımlılık yapan bir madde. Bağımlılık da bir hastalık. Nasıl ki diğer hastalıklarda bir destek alıyorsak doktorlardan, sigara bırakma polikliniklerinden destek almak çok önemli. İlaçlı tedavi hizmeti veriyoruz ve bu konuda başarı oranımız gayet yüksek. Kişi kararlı olduğu sürece hem bilgiye dayalı davranışçı terapiyle hem de sosyal destekle ve ilaç tedavisiyle kombine ederek kişiye yardımcı oluyoruz. Gerçekten kişinin kararlı olması ve randevularına gelmesi yeterli oluyor. Biz elimizden gelen bütün desteği kurum olarak da hekim olarak de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Çanakçı son olarak sigara bırakma polikliniğine başvurmak isteyen kişilerin ALO 171 Hattı’ndan ya da İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinde bulunan dahili numaralardan randevu alabileceklerini söyledi.

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ETİKETLER
#sağlıklı yaşam
#Sigara Bırakma
#Sigara Bağımlılığı
#Sigara Polikliniği
#Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi
#Sağlık
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