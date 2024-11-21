Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, büyük şok yaşadı! Kızı sayesinde ölümden döndü

21 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:17

Van'da yaşayan Hekim Tutal 1 sene önce karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gidince bağırsaklarında damar tıkanıklığı olduğunu öğrendi. Geçirdiği ameliyatlar sonucu bağırsaklarının yarısından fazlası alınan Tutal'a doktorlar tarafından yaklaşık 6 aylık ömrü kaldığını belirtti. 6 ay sonra öleceğini, yaşamak için çaresi olmayan bir durumda olduğunu düşünen Tutal’ın hayatı kızının onu Antalya’ya getirmesiyle tamamen değişti...

Van’da yaşayan 59 yaşındaki Hekim Tutal’ın hayatı 1 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmesiyle değişti. Tedavi için başvurduğu merkezde bağırsaklarında tıkanıklık görüldüğü için acilen ameliyata alınması gerektiği söylendi. Apar topar ameliyata alınan Tutal, ameliyat​ sonrasında bağırsağının büyük bir kısmını kaybettiğini ve artık bağırsaklarının kolostomi adı verilen bir yöntemle dışarıya alındığını öğrendi. Hatta ortalama 6 aylık bir ömrünün kaldığı ve bu süreyi de bağırsakları torbada geçirmek zorunda olduğu da iletildi.

KIZI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bağırsak damarlarının tıkanması sonucu bağırsağının büyük kısmını kaybeden Tutal’a, başka bir çaresi olmadığı söylendi. Ancak kızı Gizem Tutal bu durumu kabullenmedi ve internette babasını kurtaracak bir tedavi yöntemi için araştırma yapmaya başladı. Tutal ailesi Prof. Dr. İsmail Gömceli’ye ulaştı. Sonuçları değerlendiren Prof. Dr. Gömceli hastayı bir süre takip edip ameliyat kararı aldı.

BAĞIRSAĞI ÖZEL BİR TEKNİKLE İKİ KATINA ÇIKARILDI

6 ay ömrü kaldığını öğrenen ve tüm yaşama sevincini kaybeden Hekim Tutal, kendi hayatından tamamen vazgeçti ancak kızı internette yaptığı araştırmalar sonucunda bir çarenin olabileceğini umarak babasını Antalya’ya götürmeye ikna etti. Hekim Tutal’ın sonuçları Prof. Dr. İsmail Gömceli tarafından değerlendirildi. Bir süre Prof. Dr. Gömceli’nin takibinde olan Tutal için, doktoru yeniden ameliyat olabileceğine karar verdi. Prof. Dr. İsmail Gömceli, ameliyatta Tutal’ın yarısından fazlasını kaybettiği bağırsağını özel bir teknikle iki katına çıkarmayı başardı. Ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinde Tutal’ın beslenme düzenlemesi yapıldı, gerekli destek tedaviler sağlandı ve Tutal ağızdan beslenmeye de başladı.

KAYBETTİĞİ SAĞLIĞINA TEKRAR KAVUŞTU

6 ay sonra öleceğini, yaşamak için çaresi olmayan bir durumda olduğunu düşünen Tutal’ın hayatı kızının onu Antalya’ya getirmesiyle tamamen değişti. Bağırsak uzatma ameliyatı ile kısalan bağırsakları uzadı, dışarı alınan bağırsakları yeniden içeriye alındı, ağızdan beslenmeye başladı, iştahı açıldı ve sonrasında hızla verdiği kiloları geri aldı. Kaybettiği sağlığına yeniden kavuşan Tutal yaşadığı süreçle ilgili şunları söyledi; "Bana iyileşmem için hiçbir çare yok demişlerdi ama şimdi eşimle yürüyüşlere bile çıkıyorum. Ameliyat olalı 1 yıl oldu ve kontrol için hocama geldim. Sağlığıma kavuşmama sebep olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum."

"MUTLU BİR ŞEKİLDE VAN'A YOLCU EDİYORUZ"

Bağırsak uzatma ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Gömceli Hekim Tutal’ın durumu hakkında şunları söyledi; “Van’dan gelerek bize başvuran hastamız ilk geldiği haline göre çok iyi bir durumda. 1 sene önce kendisine verdiğimiz destek tedavilerle durumunu kontrol altına aldık ve ameliyata hazırladık. Ameliyatta bir önceki operasyonda yarısından fazlası alınan bağırsaklarını iki katına çıkardık, eş zamanlı olarak açılan kolostomiyi yerine alarak hastanın konforlu bir yaşama geri dönmesini sağladık. Onu sağlıklı görmek bizleri de çok mutlu etti. 1.yıl kontrollerimizi yaptığımız ve durumunu çok iyi gördüğümüz hastamızı yeniden yüzü gülerek memleketine yolcu ediyoruz.”