Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Çıkana şaştı kaldı

Sinop’ta 17 yaşındaki bir hasta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan incelemede, hastanın bağırsağına kürdan saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsağındaki kürdan Türkiye'de ilk kez kapalı yöntemle çıkarıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile, 17 yaşındaki bir hastanın kalın bağırsağını delen yabancı cisim kapalı yöntemle çıkarıldı. Hastanın karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu ve yapılan görüntüleme sonuçlarında ilk etapta belirgin bir bulgu tespit edilmediği belirtildi.

KÜRDAN TESPİT EDİLDİ

Tomografi sonuçlarının normal olduğu hastada, Radyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Çetiner tarafından gerçekleştirilen ultrasonografi sırasında bağırsak bölgesinde şüpheli bir görüntü tespit edildi. Bu bulgunun ardından hasta hemen ameliyata alındı. Uzmanlar Opr. Dr. Aytaç Taşcı ve Opr. Dr. Sema Tural Bozoğlu tarafından gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) cerrahi işlemle, hastanın kalın bağırsağına saplanmış halde bulunan kürdan yalnızca üç küçük kesi ile çıkarıldı.

TÜRKİYE'DE İLK

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Türkiye’de daha önce biri çocuk olmak üzere toplamda 3 kişide kürdan yutulmasına bağlı bağırsak perforasyonu vakası bildirilmişti. Ancak bu vaka, Türkiye’de bildirilen ilk kapalı cerrahi yöntemle tedavi edilen kürdan perforasyonu olarak kayda geçti.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yabancı cisimlerin, özellikle de kürdan gibi sivri yapıların sindirim sisteminde perforasyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği bilinmektedir. Bu tür durumlarda erken tanı ve müdahale hayati önem taşımaktadır. Uzmanlar, yabancı cisimlerin zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini, hatta ölümle sonuçlanabilecek hayati tehlikeler oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Erken tanı ve müdahale ile bu tür vakaların başarıyla tedavi edilebileceği ifade edildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, "Son yıllarda sunduğu çağdaş tedavi yöntemleri ve uzman kadrosu ile sağlık hizmetlerinde önemli bir hamle yapmıştır. Her geçen gün artan başarılarıyla bölgedeki hastalara daha nitelikli sağlık hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Modern tanı ve tedavi tekniklerini en etkili şekilde kullanarak, hastaların sağlığına kavuşmalarında büyük rol oynamaktadır.

Hastanın genel durumu iyi olup, kısa süre içinde taburculuğu planlanmaktadır. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, sağlık alanındaki başarılarını her geçen gün artırarak, bölge halkının güvenini kazanmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.