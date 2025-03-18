Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rahminden çıkan şaşkına çevirdi! Tam 7 kilogram ağırlığında

Malatya’da yaşayan Semra Akgeyik karın ağrısıyla hastaneye gitmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Yapılan tektikler sonucu doktorlar hemen işleme başladı. Semra Akgeyik’in rahminden başlayarak göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle tespit edildi.

TEDAVİ 3 SAAT SÜRDÜ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım'ın yönettiği 3 saat süren başarılı bir operasyonla, 7 kilogramlık kitle alınarak hasta sağlığına kavuştu.



KİTLE TAM 7 KİLO

Doç. Dr. Engin Yıldırım, yaptığı açıklamada, hastanın şikayetlerinin başlangıcında nefes darlığı ve ciddi karın şişliği yaşadığını belirterek, "Hastamızda oldukça büyük ve hızla büyüyen bir kitle vardı. Yapılan tetkikler sonrası, bu şişkinlik ve kitlenin bir an önce alınması gerektiğini gördük. Ameliyatla 7 kilogramlık kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık ve patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar olumlu olursa hastamız kemoterapi veya radyoterapiden de kurtulacak" dedi.

Semra Akgeyik, sağlık durumunun iyi olduğunu ve operasyon sonrası rahatladığını ifade etti. Akgeyik, "Başlangıçta şişkinliği kilo almak olarak düşünmüştüm, ağrılarım yoktu. Ancak ağrılarım arttı ve karnım genişlemeye başlayınca hastaneye başvurdum. Yapılan tetkikler sonrası kitle tespit edildi ve hemen alınması gerektiği kararı alındı. Şu an sağlığım çok iyi, çok büyük bir ameliyat geçirdim ve sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

İDRAR PROBLEMİ

Doç. Dr. Yıldırım, bu tür kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etti. Yıldırım, "Kitleler genellikle gaz, bağırsak hareketleri veya idrar problemi olarak yanlış anlaşılabiliyor. Erken teşhis ve müdahale büyük önem taşıyor. Hastanemiz, tüm vatandaşlara 7/24 açık ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor" diye konuştu.