Katı sabun hakkında gerçeği bilim ortaya koydu! Yıllarca kirli sanıldı

Uzun yıllardır hijyen tartışmalarının merkezinde olan katı sabunlar, tekrardan gündeme geldi. Kimileri gönül rahatlığı ile kullanırken kimileri de sabuna dokunmamayı tercih ediyorlar. Özellikle de ortak kullanılan alanlarda bulunan sabunların bakteri taşıyabileceği düşünülüyor. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalarda katı sabun hakkında gerçeği bilim ortaya koydu. Yıllarca kirli sanılan katı sabunlar, yapılan araştırmalarla netliğe kavuştu.
Hayatımızın hemen hemen en temel ihtiyacı olan hijyen ürünlerinden biri de katı sabunlar. Günlük hayatta en çok kullanılan katı sabunlar yıllardır bakteri taşıdığı gündeme gelirken, insanlar endişeli bir şekilde kullanıyorlar. Kimisi severek kullansa da kimisi de bakterilerin yuvası olduğunu düşünüyor. Özellikle de ortak kullanım alanlarındaki katı sabunların daha riskli olduğu söyleniyor.
KATI SABUN HAKKINDA GERÇEĞİ BİLİM ORTAYA KOYDU!
Katı sabunlar hakkındaki gerçeği bilim ortaya koydu. Yüzeysel bakıldığında evet katı sabunların yüzey kısmında bakteriler meydana geliyor. Fakat yüzeyde kalan katı sabunlar temas halinde olduğunda insanlara geçer mi? sorusunu ortaya koyar. Yapılan araştırmalarda aslında yıllardır yanlış bilinen doğrular dikkat çekiyor.
HaberTürk’ün haberine göre, yapılan araştırmalarda katı sabunların tamamen steril olmadığı söyleniyor. Özellikle de hastane ortamlarında yapılan çalışmalarda katı sabunlar üzerinde farklı mikroorganizmaların tespit edildiği görülüyor. Bu sebeple de aslında sabun kullanıldıkça çevresel bakterilere temas ettiğini ve yüzeyinde birikim olabileceğini gösteriyor. Ancak bu nokta da dikkat edilmesi gereken noktalar var.
Burada asıl mesele aslında katı sabunda bulunan bakterilerin temas halinde insanlara geçip geçmediği oluyor. Evet katı sabunlarda yüzeysel anlamda bir bakteriler var ancak insanlar katı sabunlara dokunduklarında bu bakterilere maruz kalıyorlar mı? asıl soru bu oluyor. Bu soruya en net cevap ise deneysel çalışmalardan geliyor. Yapılan çalışmalar gerçeği ortaya koyuyor
YILLARCA KİRLİ SANILDI
Yıllarca kirli sanılan katı sabunlar, yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde sonuca bağlanıyor. ABD’de yapılan bir deneysel çalışmalar, kasıtlı olarak bakterilerle kontamine edilen katı sabunların kullanım sonrası bakteri bırakıp bırakmadığı incelendi. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekici oldu. Çünkü yıllardır bilinen bir yanlış doğrusuyla ortaya çıktı.
Katı sabunların yüzeyinde bakteri bulunmasına rağmen ellere temas etmesiyle ellere geçebileceği konuşuluyordu. Ancak yapılan çalışmalarda doğru bir şekilde yıkama yapılmadığında bu bakterilerin ellere geçmediği görülmüştür. Bu bilgi sayesinde ortada yıllardır dönen yanlış bilgi önemli ölçüde zayıflıyor. Katı ve sıvı sabunlar arasında bir fark aldığı vurgulanıyor.
Temel faktör burada el yıkama süresi ve doğru yıkama şekillerinin önemi oluyor. Yani doğru el yıkama alışkanlığınız varsa sabunun formu ikinci planda kalıyor. Ayrıca tekrardan doldurulan sıvı sabunlar bakteri anlamında riskli olabileceği de söyleniyor. Tüm bunlara bakıldığında sabunda bakteri bulunmasının nedenleri arasında, sabunun hep ıslak kalması, su birikintisinin içinde bulundurma, çok fazla kişi tarafından kullanılması bakterilerin çoğalmasına neden oluyor.