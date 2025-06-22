Kene fark edildiğinde bu süreye dikkat! Kendiniz de çıkarabilirsiniz

Kene vakalarının artışıyla uzmanlar uyarıları peş peşe sıralıyor. Park, bahçe ve sahillerde zaman geçirilmesinin arttığı bu dönemlerde kene tutunmasının fark edilmesinde sürenin kritik olduğuna dikkat çekildi. Vücuduna kenenin yapıştığını fark eden vatandaşların en merak ettiği konulardan biri kenenin nasıl çıkarılması gerektiği. Uzmanlar kişinin kendisinin de çıkarabileceğini ancak dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

İSTANBUL'DA KKKA YOK

BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nden Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Uzun Hyalomma türüne ait kenelerin KKKA'ya neden olduğunu belirterek "İstanbul'da son verilere göre 6-7 bin kişi kene tutunması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Şunu biliyoruz ki İstanbul'da KKKA yok. Şimdiye kadar İstanbul'daki kenelerden bulaşan bir hastalık yok. Bu hastalık özellikle Kelkit Vadisi, yani Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Yozgat o bölgede var olan bir hastalık. İstanbul'da da o tür keneler var ama bir bulaş şu ana kadar bildirilmiş değil" dedi.

KENE FARK EDİLDİĞİNDE HASTANEYE GİTME SÜRESİ UZAYACAKSA KENDİNİZ ÇIKARABİLİRSİNİZ

Kene vakalarında kritik süreye dikkat çeken Uzun, sağlık kuruluşuna gitme süresi kişinin kendisini çıkarabileceğini de aktardı. "Böyle bir tutunma durumunda ‘Ellemeyin, sağlı kuruluşunda çıkarılsın' gibi bir tutum var. Ancak buradaki en önemli şey, kene vücutta ne kadar az kalırsa o kadar iyi. Kişi keneyi tespit ettiğinde sağlık kuruluşuna çok kısa sürede varamayacaksa o zaman kendisinin çıkarmasını istiyoruz. Keneyi tutunduğu yere yakın yerinden yakalayarak bir cımbızla veya bir peçeteyle yukarı doğru çekerek çıkartabilirler. Olabildiğince hoyrat davranmadan, yavaşça çıkartmak gerekiyor. İçeride parça kalmasının çok önemli olmadığını biliyoruz artık. Keneyi bir an önce çıkartmak, orayı su ve sabunla yıkayıp bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



TEST SONUÇLARINA DİKKAT



Sağlık kuruluşuna ilk başvuruda yapılan test sonuçlarının, 10 gün içerisinde herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda yapılacak test sonuçlarıyla karşılaştırıldığını söyleyen Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 gün içerisinde herhangi bir ateş, halsizlik, gribal bir durum, karın ağrısı, ishal, diş etlerinde, cilt altında kanamalar gibi şikayetleri olursa, hemen hastaneye başvurmalarını istiyoruz. Kenenin ilk tutunduğu dönemde yapılan test sonuçlarıyla karşılaştırıyoruz."

ERKEN FARK EDİLİRSE RAHAT ÇIKAR

"Bir yere pikniğe gittiğinizde sağlık kuruluşuna varmanız birkaç saat sürecekse kenenin o durumda kalmamasında fayda var" diyen Dr. Cengiz Uzun, "Eğer erken fark ederseniz kene zaten çok kolay çıkacaktır, çünkü henüz tam olarak beslenmemiştir, iyice büyümemiştir. Normalde kan emerek kendisinin 10 katına kadar çıkar. O kanı emmemiştir halihazırda. O yüzden çok daha rahat çıkar, tutunması fazla değildir" dedi.