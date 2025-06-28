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Kene kâbusu büyüyor! Uzmanlardan ürküten uyarı: 10 bin yumurta bırakabiliyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla yurdun birçok kentinde kene kaynaklı ölümler artıyor. Vatandaşları tedirgin eden bu gelişmelerle ilgili uzmanlar da ciddi uyarılarda bulunuyor. Haziran ortasından başlayarak artan sıcaklıkların kenelerin doğada hızla çoğalmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, “Erişkin kene çiftleşir ve tek başına yaklaşık 10 bin yumurta bırakabilir. Yumurta bırakmadan önce hayvanların üzerinde bertaraf edebilirsek, keneye karşı en etkili mücadeleyi vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

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Kene kâbusu büyüyor! Uzmanlardan ürküten uyarı: 10 bin yumurta bırakabiliyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 12:25

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde artmasıyla birlikte kene sayısında da hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle Orta Anadolu bölgesinde yükselen sıcaklıklar, kene vakalarının artmasına ve beraberinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riskinin büyümesine yol açıyor. Uzmanlar, kenelerin bu dönemde insan ve hayvanlardan kan emerek beslenmeye başladığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

Kene kâbusu büyüyor! Uzmanlardan ürküten uyarı: 10 bin yumurta bırakabiliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, haziran ayının ortasından itibaren sıcaklıklardaki artışın kenelerin doğada hızla yayılmasına neden olduğunu vurguluyor.

Kene kâbusu büyüyor! Uzmanlardan ürküten uyarı: 10 bin yumurta bırakabiliyor

"KENELER SICAKLIK ARTMADAN YUMURTADAN ÇIKMAZ"

Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

Bu yıl haziran ortalarına kadar bölgede bol yağış oldu, hava serindi. Ancak 12-13 Haziran’dan sonra ciddi bir ısınma başladı. Kenelerin yumurtadan çıkması hava sıcaklığına bağlıdır; belli bir sıcaklık olmadan yumurtadan çıkmazlar. Şimdi doğada çok sayıda kenenin yumurtadan çıktığını, insan ve hayvanlara tutunarak beslenmeye başladığını görüyoruz. Hem kendi hastanemizde hem çevre hastanelerde kene ısırma vakaları artıyor. Sıcak aylar olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül’de vaka sayısı yükselirken, mart-nisan ve ekim-kasım aylarında azalmalar yaşanıyor.

Kene kâbusu büyüyor! Uzmanlardan ürküten uyarı: 10 bin yumurta bırakabiliyor

"KENENİN 4 GELİŞİM EVRESİ VAR"

Kenenin biyolojik döngüsünü anlatan Prof. Dr. Çetin, şu ifadeleri kullandı:

Kenenin dört evresi bulunuyor ve bu evreler arasında geçiş yaparken ya insandan ya da hayvandan kan emmek zorunda. Sıcak havalarda bu ihtiyaç artıyor. Yumurtadan çıkan larva evresindeki kene, küçük hayvanlar; tavşan, kirpi, fare gibi sürüngenlerden kan emer. Larva aşamasından nimf evresine geçerken beslenme şarttır. Nimf evresindeki keneler, tilki, ayı, domuz gibi vahşi hayvanlara tutunuyor. Erişkin evreye ulaşmak için bu hayvanlardan düşüp, tekrar evcil hayvanlar ya da insanlara tutunarak besleniyorlar.

Kene kâbusu büyüyor! Uzmanlardan ürküten uyarı: 10 bin yumurta bırakabiliyor

"TEK KENE, YAKLAŞIK 10 BİN YUMURTA BIRAKABİLİYOR"

Keneyle mücadelede erken müdahalenin kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, “Erişkin kene çiftleşir ve tek başına yaklaşık 10 bin yumurta bırakabilir. Yumurta bırakmadan önce hayvanların üzerinde bertaraf edebilirsek, keneye karşı en etkili mücadeleyi vermiş oluruz” diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kene ısırığı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Yaygın kene ısırması belirtileri şunlardır: Kızarıklık ve Şişlik: Kene ısırığı sonrasında ilk birkaç saat içinde, ısırılan bölgede küçük bir kızarıklık ve hafif şişlik görülebilir. Bu reaksiyon, vücudun ısırılan bölgeye tepkisidir. Kaşıntı ve Ağrı: Isırılan bölgede kaşıntı veya hafif bir ağrı hissedilebilir.
ETİKETLER
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#sağlık
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#Sağlık
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