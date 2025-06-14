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 | Murat Makas

Kilosu 10 bin lira ama ilgi büyük! İşte enerjik kalmak isteyenlerin tercih ettiği ürünler

Yaz mevsiminde zayıflamak isteyen ve sindirim sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yöneliyor. Uzman isimler formda kalmak için tercih edilmesi gereken bitkisel ürünleri sıraladı. İşte detaylar...

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Kilosu 10 bin lira ama ilgi büyük! İşte enerjik kalmak isteyenlerin tercih ettiği ürünler
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 11:53

Kilo vermek isteyen ve yaz sıcağında enerjik hissetmek isteyen vatandaşlar son zamanlarda doğal ürünlere ilgi gösteriyor. Sindirim sistemi ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenlere yönelik bitkisel ürünler piyasada daha çok yer alamaya başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktar olarak hizmet veren Melike Aydoğan, yaz aylarında beyaz çay, karahindiba kahvesi, ginseng, damla sakızı ve çubuk tarçın gibi ürünlerin yüksek fiyatlarına rağmen yoğun ilgi gördüğünü söylüyor. İşte formda kalmak isteyenlerin yazın en çok tercih ettiği ürünler…

"BEYAZ ÇAYIN YAĞ YAKICI ETKİSİ YEŞİL ÇAYDAN FAZLA"

Yaz aylarında en fazla talebin beyaz çaya olduğunu aktaran Aydoğan, "Beyaz çayın kilosu şu anda 2 bin 500 lira. Yağ yakıcı etkisi yeşil çaya göre daha fazla. Aynı zamanda tokluk hissi veriyor ve vücudun direncini artırıyor. Çok bilinmese de etkisi gerçekten daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Kilosu 10 bin lira ama ilgi büyük! İşte enerjik kalmak isteyenlerin tercih ettiği ürünler

"KARAHİNDİBA KAHVESİ KABIZLIĞA BİREBİR"

Son dönemde Karahindiba kahvesine olan ilgiden de bahseden Aydoğan, "Karahindiba kahvesi hem tokluk hissi veriyor hem yağ yakıyor. Aynı zamanda kabızlık problemlerine çok iyi geliyor. )Yazın en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Enerji verici etkisiyle bilinen ginsenge de büyük talep var. Ginseng genelde balla birlikte tüketiliyor ve az miktarda alınıyor. Kilosu 5 bin lira. Gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor ve vücudun vitamin seviyesini artırıyor. Gramla satıyoruz çünkü çok az miktarı bile etkili" dedi.

Kilosu 10 bin lira ama ilgi büyük! İşte enerjik kalmak isteyenlerin tercih ettiği ürünler

KİLOSU 10 BİN LİRA

Mide problemleri yaşayanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan damla sakızının fiyatı ise cep yakıyor. Aydoğan, "Damla sakızının kilosu 10 bin lira. Gastrit, reflü, mide yarası ve mide ekşimesine çok iyi geliyor. Dövülüp balla karıştırılarak tüketiliyor ya da doğrudan sakız gibi çiğnenebiliyor" diye konuştu.

Kilosu 10 bin lira ama ilgi büyük! İşte enerjik kalmak isteyenlerin tercih ettiği ürünler

"TATLI KRİZLERİNE DOĞAL ÇÖZÜ"

Tatlı ihtiyacını bastırmak isteyenlerin çubuk tarçına yöneldiğini belirten Aydoğan, "Çubuk tarçını genelde şeker hastalarına veriyoruz. Şekeri dengeliyor, tatlı krizlerini azaltıyor. Aynı zamanda zayıflatıcı etkisi de var. Detoks suyu olarak kullanılıyor. Onun da kilo fiyatı 850 TL. Fiyatı daha uygun olan kırkkilit otunun da hem harici hem dahili kullanımla etkili. Bu ot, sırt ağrısına, fıtıklara çok iyi geliyor. Kaynatılıp püre haline getiriliyor ve sırta sürülüyor. İçildiğinde ise vücuttaki iltihaba iyi geliyor" şeklinde konuştu.

"YAZIN ÇAYLAR, KIŞIN IHLAMUR VE HATME ÇİÇEĞİ ÖNE ÇIKIYOR"

Mevsimsel ürün tercihlerine de değinen Aydoğan, "Yazın daha çok yeşil çay, çubuk tarçın ve beyaz çay satılıyor. Kışın ise hatme çiçeği, ıhlamur, ebe gümeci gibi ürünler ön planda. Şu sıralar sinameki ve açlık otu da çok gidiyor. Onları da genelde kabızlık sorunları için veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

BEYAZ ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?
Fazla beyaz çay tüketimi çarpıntı, hipertansiyon, mide bulantısına neden olabilir. Beyaz çay ayrıca depresyon şikayetlerini de arttırıcı etkiye sahiptir.
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#Sağlık
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