Kışın doğal ilacı Büryan: Tam 6 saatte hazırlanıyor! Tadına bakan vazgeçemiyor

"İŞİN PÜF NOKTASI TANDIRDIR"

Göçmen, "Tabii bunun püf noktaları vardır. Et suda beklerken kendini temizler. Ama işin en önemli püf noktası tandırdır. Tandırın ısısının dengeli bir şekilde ayarlanması gerekir. Çok yanarsa büryan kurur, az yanarsa sulu kalır. Yani püf noktası tamamen tandırdır. Saat 11.00’de tandırı açıyoruz ve satışımız başlıyor. Ondan sonra servisimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.