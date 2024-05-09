Kıyma ve taze cevizde koli basili bakterisi tespit edildi! Bilim insanlarından bağırsak canavarı uyarısı

09 May 2024 09:50 - Güncelleme : 09 May 2024 09:52

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi E. Coli Referans Merkezi direktörü mikrobiyolog Edward G. Dudley'in yürüttüğü çalışmada milyonlarca insanın bağırsaklarında koli basili bakterisi tespit edildi. New York Times'ta yer alan habere göre bilim insanlarından koli basili uyarısı geldi.

KIYMA VE TAZE CEVİZDE KOLİ BASİLİ BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ!

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın 19 eyaletinde tespit edilen koli basili bakterisi, çok ilginç besinlerde de görüldü. Bunlardan biri de taze ceviz oldu. Organik olarak paketlenen cevizlerin yüzeylerinde görülen bu bakterilerin insan bağırsağına yerleşmesi sonucu ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Bilim insanları tarafından raporlamada bağırsak canavarı olarak geçen koli basili bakterisi hakkında uzmanlardan uyarılar geldi.

BİLİM İNSANLARINDAN BAĞIRSAK CANAVARI UYARISI

Uzmanlar yaz aylarının yaklaşmasıyla et tüketiminde yaşanacak artıştan dolayı vatandaşları uyardı. Sağlıklı koşullarda pişmemiş etten ve güneşte yeterince beklememiş kuruyemişten kaynaklı bağırsaklarda yaşayan bu bakteriler yeme bozukluğu zehirlenme gibi etkilere neden olur.

Koli basili bakterisi besinlerin tam olarak enzimlenmesini engelleyerek kana karışmaması gereken maddelerin karışmasına yol açar. Bakterilerin çoğu aktif olarak vücudumuzda bulunur.

Ancak artışı ishal bağırsak bozar bağışıklık sistemini zayıflatır. Uzmanlar şimdi de cevizlere nasıl bulaştığını tespit etmeye çalışıyor. Çok taze olan besinlerin iyice yıkanmadan tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Ötesi taze etlerin hemen tüketilmemesi gerekiyor.