Klima çarpması yataklara düşürdü! Grip, Covid-19 ve Zatürre ile karıştırılıyor

25 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:57

Tarihi sıcaklık tüm dünyada etkili oldu! En sıcak gün rekor: Termometreler 120 dereceye çıktı

Tarihi sıcaklık tüm dünyada etkili oldu! En sıcak gün rekor: Termometreler 120 dereceye çıktı

Sıcak ve bunaltıcı havaların artması klima kullanımını artırdı. Bununla beraber klima çarpması gibi sağlık sorunları da ortaya çıktı.

Genellikle grip, covid-19 ve zatürre gibi hastalıklarla karıştırılan klima çarpması hakkında Memorial Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doç. Dr. Mesut Bayraktaroğlu, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

KLİMA DOĞRU TEMİZLENMEDİĞİNDE HASTALIKLARI TETİKLER!

Bayraktaroğlu'nun ilk etapta altını çizdiği konu klimanın yanlış kullanımı oldu.

Ünlü uzman yoğun sıcaklıklarda artan klima kullanımının beraberinde getirdiği klima çarpmasının bilimsel karşılığını şu sözlerle ifade etti:

"Sıcak havalarda yoğun klima kullanımına bağlı klima çarpması sıklıkla görülmektedir. Klima çarpmasına neden olan faktörler aşırı soğutma, nem dengesinin bozulması ve klima temizliğinin düzenli yapılmaması olarak sıralanabilir. Vücudumuz aşırı soğuğa uzun süre maruz kaldığında ısı dengesini sağlayabilmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalır. Bunun yanında havadaki nem seviyesinin düşmesine bağlı olarak solunum yolları ve gözümüzde mukoza kuruluğu ile tahriş meydana gelebilir. Ayrıca klimanın bakımı ve temizliği doğru yapılmadığında hava kalitesinin bozulmasına ve enfeksiyonlara da yol açabilir."

KLİMA ÇARPMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Klima çarpmasının insan sağlığı üzerindeki belirtilerinden bahseden Bayraktaroğlu, "Yaz aylarında evde, çalışma ortamında ve seyahat sırasında sıklıkla kullanılan klimaların düşük derecede uzun süre çalıştırılmasına bağlı klima çarpması toplumda sık görülebilir. Klima çarpması belirtileri oldukça değişken olabilmekle birlikte sıklıkla baş ağrısı, burun akıntısı, yüksek ateş, halsizlik ve öksürük şikayetleri ile ortaya çıkmaktadır" dedi.

GRİP COVİD-19 VE ZATÜRRE İLE KARIŞTIRILIYOR

Zatürre ile karıştırıldığının altını çizen ünlü uzman klima çarpmasının aslında belli bir tedavi yöntemi olmadığının altını çizdi. Bayraktaroğlu, enfeksiyon şüphesi diyerek belirttiği sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Klima çarpması belirtileri grip, covid-19 enfeksiyonu ve zatürre ile benzer olduğundan sıklıkla karışıklıklara yol açabilmektedir. Klima çarpmasını teşhis edecek özel bir tetkik yoktur. Ancak enfeksiyon şüphesi var ise hekiminiz enfeksiyonlarla ilgili tetkiklerin yapılmasını isteyecektir. Klima çarpmasının özel bir tedavisi olmayıp istirahat etmek, bol sıvı almak ve gerekirse ağrı kesici ile ateş düşürücü kullanmaktan ibarettir. Klima çarpması şikayetleri en fazla 2 gün içinde tamamen düzelir. Eğer şikayetler geçmezse bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir."

BEBEK VE YAŞLILARA DİKKAT!

Klima çarpasının özellikle yaşlı ve bebeklerde tehlikeli olduğunun altını çizen Bayraktaroğlu "Bunaltıcı sıcaklardan korunmak için açılan klimaların dikkatli kullanılmaması ortamda bulunan kişileri olumsuz yönde etkileyebilir. Birçok hastalıkta olduğu gibi bebekler, yaşlılar, ek hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemini zayıflatan özel durumu olan kişilerin uygun derecede çalıştırılmayan ve bakımları yapılmamış klimaların kullanıldığı ortamlarda daha fazla risk altında olduklarını da bilmek gerekir" ifadelerini kullandı.

KLİMA ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Klima çarpmasından korunmak için klimayı 21-22 derecenin altında çalıştırmamak, birkaç saatte bir kapatmak, klimadan gelen havayı direkt olarak vücuda yönlendirmeyip ortamı soğutmaya çalışmak, ortamın nem dengesini %40-50 aralığında tutmak, klima bakım ve temizliğini düzenli yaptırmak gibi önlemler yeterli olacaktır.

Ayrıca klima bakımı ve filtre temizliği de bu önlemler arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü basit klima çarpması dışında bazı kişilerde pnömoniye (zatürre) neden olabilir.

Özellikle yaz aylarında görülen zatürrelerde önemli bir pay sahibi olan Legionella isimli bakteri klimalar ve enfekte su kaynakları, duş başlıkları yoluyla kolayca bulaşabilir ve tedavi edilmediğinde hayati risk oluşturabilir.

Özetleyecek olursak klima çarpması riskini doğru klima kullanımı ile azaltmak mümkündür. Daha ciddi sorunlar olan grip, covid enfeksiyonu, zatürre gibi durumlarla karıştırmamak ve tedavilerinde gecikmemek amacıyla klima çarpmasından kaynaklı olduğu düşünülen durumlarda dinlenmeli bol sıvı almalı ve gerekirse ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar alınabilir. Ancak şikayetlerin 2 günden uzun süre devam etmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak önem arz etmektedir.