Klozet kapağından bile 200 kat daha kirli! Temizlemek için bu yöntemi uyguluyorsanız eviniz ve kendiniz için çok büyük bir tehlike yaratıyorsunuz

MİKRODALGA YANILGISI! SÜPER BAKTERİLERİ NASIL GÜÇLENDİRİYORUZ?

Kötü kokmaya başlayan ve kirlenen süngerleri kurtarmak için onları kaynar suda bekletmek veya mikrodalga fırında yüksek ısıya maruz bırakmak, toplumda çok yaygın bir "temizlik" yöntemidir. Mantık basittir: Isı bakterileri öldürür.

Evet, mikrodalganın yaydığı yüksek ısı süngerdeki bakterilerin yaklaşık yüzde 60'ını (özellikle zayıf olanları) gerçekten öldürür. Ancak geriye kalan yüzde 40'lık kesim, ısıya ve zorlu şartlara en dayanıklı olan (patojenik) süper bakterilerdir! Zayıf bakteriler öldüğünde, süngerin içindeki gözeneklerde devasa bir boş alan ve besin kaynağı ortaya çıkar. Hayatta kalan o ölümcül ve dirençli bakteriler, artık rakipleri olmadığı için saniyeler içinde çoğalmaya başlar ve süngeri tamamen ele geçirirler. Yani mikrodalga işlemi, süngeri temizlemez; tam aksine, süngerin içindeki bakteri kolonisinin mutasyona uğramasını sağlayarak sadece en güçlü ve en tehlikeli olanların hayatta kalmasına neden olur.