Klozet kapağını açık bırakıp sifona basanlar: Diş fırçanızdaki o görünmez tehlikeyi bilseniz banyoya giremezsiniz

2 METRE YÜKSEĞE FIRLAYAN DIŞKI PARTİKÜLLERİ

Yüksek hızlı kameralar ve lazer ışıklarıyla yapılan deneyler, açık klozetten fırlayan damlacıkların 2 metre yüksekliğe kadar ulaşabildiğini göstermiştir. Bu yükseklik, bir insanın boyunu ve banyodaki tüm rafları aşar.

Daha da kötüsü, bu damlacıklar havada asılı kalır. Büyük damlalar hemen yere düşerken, 5 mikrometreden küçük aerosoller saatlerce banyonun havasında süzülmeye devam eder. Siz sifona basıp çıktıktan sonra, bir sonraki kişi banyoya girdiğinde bu havayı solur. Yapılan ölçümlerde, havaya saçılan bu partiküllerin içinde E. Coli (koli basili), Norovirüs, Salmonella ve hatta Covid-19 virüsünün bulunabildiği kanıtlanmıştır.