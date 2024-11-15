Koah’ın tehlikeli yüzü: Sigara ve zehirli gazlara dikkat!

15 Kasım 2024 08:25 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 08:28

Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, KOAH hastalığının yüzde 90’ının sigara kullanımına bağlı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bayram, “Erken teşhisle hastalık kontrol altına alınabilir. Sigara içmeye devam etmek bu süreci zorlaştırıyor. Sigara dumanına maruz kalmak, herkesin KOAH riski taşımasına neden olur. Bu yüzden sigarayı bırakmak, tedavinin en önemli adımıdır.” dedi.

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, 15 Kasım Dünya KOAH​ Günü dolayısıyla KOAH’ın tanı ve tedavi süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. KOAH’ın sigara​ kullanımı ve zehirli gazlara maruz kalma gibi sebeplerle gelişen ciddi bir akciğer hastalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bayram, erken evrede müdahalenin hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

KOAH’IN TEDAVİSİNDE İLK ADIM: SİGARAYI BIRAKMAK

KOAH’ın nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Bayram, “KOAH’ın yüzde 90’ı sigara içmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle tedavinin ilk ve en önemli basamağı sigarayı bırakmaktır. KOAH’ın şiddetine göre ilaç tedavileri ve rehabilitasyon gibi seçenekler de mevcut. Ancak, sigarayı bırakmak tedavinin temelini oluşturur.” dedi.

ERKEN EVRE KOAH DAHA YAYGIN

Prof. Dr. Bayram, toplumda KOAH’ın sadece ileri evrede, oksijen desteğine bağımlı hastalar arasında görülen bir hastalık olarak algılandığını ancak bunun doğru olmadığını dile getirdi. KOAH’ın erken evreleri, kırklı ve ellili yaşlarda başladığına ve bu grup hastalar toplumdaki KOAH vakalarının büyük bir bölümünü oluşturduğuna değinen Prof. Dr. Bayram, “Hastaların büyük kısmı KOAH olduklarından habersiz. Kronik öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler gösteren kişilerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Sigara içmişseniz ve kronik öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, KOAH yönünden değerlendirilmeniz şart. Erken teşhis ve sigarayı bırakma ile ileri KOAH’ın önüne geçilebilir.” diye konuştu.

SİGARANIN KOAH VE DİĞER HASTALIKLARA ETKİSİ

Sigaranın KOAH dışında akciğer kanseri, kalp-damar hastalıkları ve birçok organ hastalığına yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Bayram, “KOAH, sigaranın neden olduğu hastalıklardan sadece biri. Sigaraya karşı toplumda farkındalık oluşturmak, halk sağlığı açısından son derece önemlidir.” şeklinde konuştu.