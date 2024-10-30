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Kolera salgınında vaka sayısı artıyor! Ülkedeki ölü sayısı 800'ü aştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 03:45 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 04:12
Kolera salgınında vaka sayısı artıyor! Ülkedeki ölü sayısı 800&#039;ü aştı

Sudan Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos tarihinde 'salgın' olarak ilan edilen kolera nedeniyle can kaybının 836'ya yükseldiğini bildirdi. Ülkede vaka sayısı ise 28 bin 376'ya çıktı.

Kolera​ salgınında ölü sayısı gitgide çoğalıyor. Sudan​, salgınındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka​ sayısının 28 bin 376'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 836'ya yükseldiği belirtildi.

SALGIN​ İLAN EDİLDİ

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Kolera salgınında vaka sayısı artıyor! Ülkedeki ölü sayısı 800'ü aştı - 1. Resim

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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