Kontrolsüz kullanımın bedeli canla ödeniyor! Aile hekimliğindeki düzenlemeyle yüzde 40 düştü

Türkiye'de reçetesiz kullanımda çok ciddi yüksek rakamlara ulaşan antibiyotikler on binlerce ölüme sebep oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliği sisteminde yapılan düzenlemeyle son bir yılda ciddi düşüş kaydedildi.

Kontrolsüz kullanımın bedeli canla ödeniyor! Aile hekimliğindeki düzenlemeyle yüzde 40 düştü
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, antibiyotiklerde bilinçsiz kullanımın her yıl 42 bin kişinin ölümüne sebep olduğuna dikkat çekerek yeni düzenlemenin getirdiği sonuçlara dair bilgilendirme yaptı.

Kontrolsüz kullanımın bedeli canla ödeniyor! Aile hekimliğindeki düzenlemeyle yüzde 40 düştü

"SAĞLIK HİZMETİNDE İLK BAŞVURULAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Birinci, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 6. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık krizlere karşı dayanıklı, bilgiyi ürüne dönüştüren, stratejik alanlarda bağımsızlığını güçlendiren bir ülke haline geldiğini söyledi.

Üreten tedarik zincirini yalnızca satın alma ve lojistik perspektifine bakmadıklarını, bu zinciri krizlere karşı sistem direncinin de anahtarı olarak değerlendirdiklerini aktaran Birinci, "Geleceğin tıbbi tedarik zincirinin sezgiyle değil veriyle oluşacağını, entegre sistemlerle ancak tesis edilebileceğini görüyoruz. Sağlık alanında Türkiye'nin güçlü bir dijital altyapısı var. Nüfus ölçeğine göre dünyada Almanya ve Fransa gibi ülkelerin çok önündeyiz." şeklinde konuştu.

Bölgede sağlık sistemi iyi olan başka ülkenin neredeyse olmamasının Türkiye için bir fırsat olduğunu anlatan Birinci, şunları söyledi:

"Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen hastaların ülkelerine baktığımızda toplam nüfusunun 2,7 milyar olduğunu görüyoruz. Bu bizim ne kadar büyük coğrafyalara erişebildiğimizi gösteriyor. Türkiye'ye 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insan yaşıyor. Yetiştirdiğimiz insan kaynağı, sağlık altyapımızda birçok ülkenin sağlık hizmeti için ilk başvuracağı ülkelerden biriyiz."

Kontrolsüz kullanımın bedeli canla ödeniyor! Aile hekimliğindeki düzenlemeyle yüzde 40 düştü

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA YÜZDE 40 AZALMA

Bakan Yardımcısı Birinci, antibiyotik kullanımına da değindi. Abartılı tüketilen antibiyotikler dolayısıyla ölümler yaşanabildiğine işaret eden Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abartılı tükettiğimiz antibiyotikler yüzünden Türkiye'de her yıl 42 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak ölebiliyor. Yaklaşık 14 ay önce aile hekimliği sisteminde yaptığımız yeni revizyonlar, değişiklikler sebebiyle 1 yılda antibiyotik tüketimini yüzde 40 civarında azalttık. Gereksiz ilaç kullanımını azaltmış durumdayız. Zihinlerde tasarruf için mi bu politikaları geliştiriyorsunuz gibi sorular oluşabilir. 1859 ilacın 1. basamak sağlık kurumlarında yazılmasını sağladık. Vatandaşların kolay erişebilmesini sağladık. Bu ilaçları aile hekiminin yazmasıyla ayda 4 milyon kutu yazılan ilaç 6 milyon kutuya çıktı."

