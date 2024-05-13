Koronavirüs ile ilgili bir yalan daha yıkıldı! Aşılı kalp hastaları, aşısızlara göre daha uzun yaşıyor 

13 May 2024 18:32 - Güncelleme : 13 May 2024 18:33

2019 yılında Çin'de ortaya çıkan dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Koronavirüs aşısı ile salgının büyük ölçüde önüne geçilirken, bazı görüşler tarafından aşının normal yaşantıyı olumsuz etkilediği iddia edildi.

Geçtiğimiz araştırmalarda yapılan kalp yetmezliği hastalarının aşıyı vurulmasının güvenli olduğu bulunmuştu. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 11-14 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenen 2024 Kalp Yetmezliği toplantısında sunduğu araştırmaya göre ise aşılı kalp hastalarının aşısızlardan uzun yaşadığı gösterildi.

HASTANEYE YATIRILMA ORANLARI AZALDI!

Araştırmacılar, daha doğru sonuçlar almak amacıyla yaş, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve diğer hastalıklar gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak katılımcıları gruplandırdı.

Altı ay süren izleme periyodunun ardından, aşılanmış kalp yetmezliği hastalarının herhangi bir nedenden ötürü ölme riskinin yüzde 82 oranında azaldığı belirlendi. Ayrıca, aşı olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, bu kişilerin kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılma olasılıkları yüzde 47 oranında daha düşük bulundu.

Öte yandan Dr. Chun bulguların bütün kalp yetmezliği hastaları için geçerli olmayabileceğini burgulayarak, "Durumu stabil olmayan hastalarda aşılamanın riskleri göz önüne alınmalı" dedi.

'DOKTORA DANIŞIN' UYARISI

Ayrıca Güney Kore'de yürütülen bu çalışmanın, başka ülkelerdeki kalp hastalarında doğru sonuçlar veremeyeceği ihtimali göz önünde bulunduruldu.

Bu sebeplerden dolayı koronavirüs aşısı olmayı düşünen kalp yetmezliği hastalarının doktorlarına danışması tavsiye edildi.