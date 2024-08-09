Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için

09 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:20

Kavurucu sıcaklarla birlikte uzmanlar, sıvı kaybını önlemek amacıyla günde 2-2.5 litre soğuk su tüketilmesini öneriyor. Ancak Uzmanlar, soğuk suyun hem faydaları hem de zararları olabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle akut, kronik veya mevsimsel bir hastalığı olan kişilerin soğuk su içmemesi tavsiye ediliyor. Diyetisyen Hülya Cihan, sıcak yaz aylarında soğuk su tüketiminin arttığını ve bu alışkanlığın bazen kış aylarına da taşındığını söyledi.

"SOĞUK SU YUDUM YUDUM İÇİLMELİ"

Soğuk suyun egzersiz sırasında vücut ısısını düşürerek antrenmanın daha verimli geçmesine yardımcı olduğunu belirten Cihan, "Bu aynı zamanda egzersiz sırasında kaybedilen sıvıların hızla yerine konmasına da katkı sağlıyor. Ancak, soğuk suyu yudum yudum içmek önemlidir; lıkır lıkır içmekten kaçınmalıyız" dedi.