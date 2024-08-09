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Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:20
Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için

Kavurucu sıcaklarda artan sıvı kaybı, vücudun bol miktarda suya ihtiyaç duymasına neden oluyor. Uzmanlar, soğuk suyun birden değil aksine yavaş yavaş içilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kavurucu sıcaklarla birlikte uzmanlar, sıvı kaybını önlemek amacıyla günde 2-2.5 litre soğuk su tüketilmesini öneriyor. Ancak Uzmanlar, soğuk suyun hem faydaları hem de zararları olabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle akut, kronik veya mevsimsel bir hastalığı olan kişilerin soğuk su içmemesi tavsiye ediliyor. Diyetisyen Hülya Cihan, sıcak yaz aylarında soğuk su tüketiminin arttığını ve bu alışkanlığın bazen kış aylarına da taşındığını söyledi.

Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için - 1. Resim

"SOĞUK SU YUDUM YUDUM İÇİLMELİ"

Soğuk suyun egzersiz sırasında vücut ısısını düşürerek antrenmanın daha verimli geçmesine yardımcı olduğunu belirten Cihan, "Bu aynı zamanda egzersiz sırasında kaybedilen sıvıların hızla yerine konmasına da katkı sağlıyor. Ancak, soğuk suyu yudum yudum içmek önemlidir; lıkır lıkır içmekten kaçınmalıyız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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