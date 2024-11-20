Kuaförde saç yıkatırken aman dikkat! Beyin cerrahı uyardı: 'Bunu sakın yapmayın'

20 Kasım 2024 16:55 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:56

Kuaförde saç yıkatırken yapacağınız küçük bir hata, tüm hayatınızı mahvedebilir. Beyin cerrahı Dr. Arun Naik, eğer boynunuzu yanlış bir pozisyonda konumlandırırsanız felç geçirme riskiyle karşı karşıya kalacağınızı belirtti. Dr. Naik, bunun önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken üç öneriyi sıraladı.

Kuaförlerde saç yıkatma işlemi birçok kişi için bir rahatlama anı olarak görülse de, uzmanlar bu işlemin doğru yapılmaması durumunda ciddi sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyardı. Hindistanlı beyin cerrahı Dr. Arun Naik, yanlış pozisyonda saç yıkatmanın boyun arterlerini sıkıştırarak ölümcül bir felce yol açabileceğini açıkladı. Bu durum "Güzellik Salonu Felç​ Sendromu" olarak adlandırılıyor.

Dr. Naik, boynun lavabonun üzerine aşırı geriye eğilmesinin beyne kan akışını kısıtlayabileceğini belirtti. Daha hafif vakalarda baş dönmesi, bulanık görme, uyuşma ve konuşma bozukluğu gibi belirtiler bile ortaya çıkarken, uzun süreli arter sıkışmasının ise felçle sonuçlanabileceği belirtildi.

Üstelik Naik, şayet yüksek tansiyon, diyabet gibi sağlık sorunlarınız varsa bu riskin sizde daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

"BENİM BAŞIMA GELMEZ" DEMEYİN

Daily Mail'in haberine göre "Güzellik Salonu Felç Sendromu" ilk olarak 1993 yılında ABD'de rapor edildi. Ve o tarihten beri birçok vaka tıp literatürüne geçti. Bunlardan biri, 2016 yılında Glasgow'da bir saç boyama işlemi sırasında felç geçiren iki çocuk annesi Adele Burns'e ait.

Saç rengini açtırma işlemi sırasında saçlarının 6 kez yıkanması sonucu felç geçiren Burns, 24 saat boyunca konuşma, görme ve hareket yetisini kaybetti.

Bir diğer vakada San Diego'dan Elizabeth Smith ise, boynunun lavaboda aşırı gerilmesi nedeniyle felç geçirdiğini belirtti. Smith, lavabonun ve sandalyenin kendi vücut yapısına uygun şekilde ayarlanmamasının bu duruma yol açtığını iddia etti.

FELÇ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dr. Naik, felç riskini en aza indirmek için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Boyun desteği kullanın: Lavabonun üzerine boynunuzu yaslarken yastık ya da havlu kullanarak boynunuzu destekleyin.

Lavabonun üzerine boynunuzu yaslarken yastık ya da havlu kullanarak boynunuzu destekleyin. Pozisyonunuzu iyi ayarlayın: Sandalyenin ve lavabonun yüksekliğini, boynunuzu aşırı geriye eğmeyecek şekilde ayarlayın.

Sandalyenin ve lavabonun yüksekliğini, boynunuzu aşırı geriye eğmeyecek şekilde ayarlayın. Pozisyonunuzu değiştirin: Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, sık sık pozisyon değiştirerek boyundaki gerginliği azaltın.

İŞKİLLENMENİZİ GEREKTİRECEK BELİRTİLER

Dr. Naik ayrıca felç belirtileri olan ani yüz, kol veya bacak uyuşması, bulanık görme, konuşma zorluğu ve baş dönmesi durumlarında hemen bir doktora danışılması gerektiğinin de altını çizdi. Eğer boyun veya damar problemleri geçmişiniz varsa, salondaki personele bu durumu mutlaka belirtmeniz gerektiğini de vurguladı.