Küçük kızın karnından kavun büyüklüğünde kütle çıktı! Doktorlar bile gördüklerine inanamadı

07 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:58

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki N.B., şiddetli karın ağrıları ve düzensiz adet kanamaları nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan ayrıntılı tetkikler sonucunda, genç kızın karın bölgesinde yaklaşık 25 santimetre çapında, kavun büyüklüğünde bir kist tespit edildi.

KİST KARACİĞERİNE KADAR UZANMIŞTI

Medicana Sivas Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, genç kızın sol yumurtalığında bulunan ve karaciğere kadar uzanan devasa kistin içindeki 1.6 litre su boşaltıldı ve kist başarıyla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan genç kız taburcu edildi.

"YAKIN TAKİP EDİLMESİNDE BÜYÜK FAYDA VAR"

Adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin yakından takip edilmesi gerektiğine değinen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, “ Çocuklarda özellikle ergenlik çağında bu tür semptomlar, karın ağrısı, adet düzensizliği olduğu zaman mutlaka ebeveynler çocuklarını muayeneye getirmeleri lazım. Bir yenidoğan döneminde bir de çocuklarda ergenlik döneminde yumurtalık kistlerine daha fazla rastlıyoruz. Yenidoğan döneminde olanlar anneden geçen östrojen kaynaklı oluyor ve genellikle kendiliğinden kayboluyor. Ama ilk adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin daha yakın takip edilmesi lazım. Bunlarda kistin boyutu beş santimetrenin üzerine çıkarsa over torsiyonu dediğimiz overin kangren olma durumu olduğu için yakın takip edilmesinde büyük fayda var” ifadelerini kullandı.