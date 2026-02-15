Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

Şubat 15, 2026 15:00
1
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

Banyo sonrası o rahatlatıcı hissi yaşamak için elimize aldığımız pamuklu kulak çubukları, aslında kulak sağlığımızın en büyük düşmanıdır. Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlarının "kulağınıza dirseğinizden daha küçük hiçbir şey sokmayın" uyarısına rağmen, milyonlarca insan kulak kirini (buşon) temizlemek için bu çubukları kullanmaya devam ediyor. Oysa temizlediğinizi sandığınız o sarı madde, kulağın doğal koruyucu kalkanıdır ve çubuklarla itilerek kulak zarına yapıştırıldığında, işitme kaybından zar delinmesine kadar giden ağrılı bir süreç başlar. İşte kulak çubuklarının kulağınızda yarattığı görünmez tahribat.

2
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

Kişisel bakım rutinimizin vazgeçilmez bir parçası olan kulak temizliği, toplumda yanlış bilinen doğruların en yoğun olduğu konulardan biridir. Çoğu insan, kulak kanalında biriken sarımsı, yapışkan maddenin (kulak kiri) pislik olduğunu ve oradan hemen uzaklaştırılması gerektiğini düşünür. Bu amaçla üretilen ve aslında sadece dış kulak kıvrımlarını temizlemek için tasarlanan pamuklu çubuklar (Q-tips), amacının tamamen dışında kullanılarak kulak kanalının derinliklerine sokulur. Bu işlem sırasında çubuğun ucundaki sarı lekeyi gören kişi, kulağını temizlediğini sanarak büyük bir tatmin yaşar. Ancak gerçekte olan şey, bir temizlik değil, adeta bir "inşaat" çalışmasıdır. Siz o çubuğu her içeri ittiğinizde, kirin çok küçük bir kısmını alırken, büyük bir kısmını kulak zarının önüne doğru presleyerek sıkıştırırsınız. Tıpkı eski tip bir topun namluya sürülmesi gibi, kulak kirini (serümen) en dip noktaya iterek orada sertleşmiş, hava geçirmeyen bir tıkaç oluşturursunuz.

3
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

KULAK KİRİ DEĞİL, KORUYUCU KALKAN

Tıbbi adıyla "serümen" olarak bilinen kulak kiri, aslında vücudun ürettiği bir atık veya pislik değildir; ter bezlerine benzeyen özel bezlerin salgıladığı, kulağı koruyan mucizevi bir sıvıdır. Bu yapışkan madde, dışarıdan gelen tozu, kiri, böcekleri ve bakterileri yakalayarak kulak zarına ulaşmasını engeller. Ayrıca hafif asidik yapısı sayesinde kulak kanalında mantar ve bakteri üremesini durdurur, kulak cildini nemlendirerek kurumasını ve kaşınmasını önler. En önemlisi, kulak kanalı "kendi kendini temizleyen" (self-cleaning) bir organıdır. Kulak cildi, tırnak uzaması gibi içeriden dışarıya doğru sürekli hareket halindedir. Çiğneme ve konuşma sırasında çene hareketlerinin de yardımıyla, eskiyen kulak kiri yavaşça kulak kepçesine doğru atılır ve orada kuruyarak dökülür. Siz çubuk soktuğunuzda, bu doğal yürüyen merdiven sistemini bozar, kiri geriye iter ve döngüyü felç edersiniz.

4
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

TIKAÇ OLUŞUMU VE İŞİTME KAYBI

Çubuklarla geriye itilen serümen, zamanla kulak zarının hemen önünde birikir ve sertleşerek bir "buşon" (tıkaç) haline gelir. Bu tıkaç, ses dalgalarının kulak zarına ulaşmasını fiziksel olarak engeller ve "iletim tipi işitme kaybı"na neden olur. Kişi, kulağının tıkandığını, sesleri boğuk duyduğunu veya kulağında bir dolgunluk hissi olduğunu fark eder. Bu aşamada yapılan en büyük hata, tıkandığı için daha fazla çubuk sokarak açmaya çalışmaktır ki bu, tıkacı daha da sertleştirip zarı zedelemekten başka bir işe yaramaz. Ayrıca tıkacın arkasında kalan nemli ve havasız ortam, bakterilerin üremesi için mükemmel bir zemin hazırlar ve şiddetli ağrıyla seyreden "dış kulak yolu iltihabı"na (yüzücü kulağı) yol açabilir.

5
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

KULAK ZARI DELİNMESİ VE DENGE KAYBI

Kulak çubuklarının yarattığı en büyük tehlike ise fiziksel travmadır. Kulak zarı, kağıt mendilden bile ince, son derece hassas bir dokudur. Banyo sonrası yumuşayan kulak kanalında, elin kayması veya birinin kolunuza çarpması sonucu çubuğun aniden derine girmesi, kulak zarının yırtılmasına veya delinmesine neden olabilir. Bu durum ani ve keskin bir ağrı, kulaktan kan gelmesi ve kalıcı olabilen işitme kaybı ile sonuçlanır. Hatta çubuğun zarı geçip orta kulaktaki kemikçiklere (çekiç, örs, üzengi) zarar vermesi, şiddetli baş dönmesi, denge kaybı ve yüz felci riskini bile beraberinde getirebilir. İstatistikler, acil servislere kulak zarı delinmesiyle gelen hastaların büyük çoğunluğunun kulak temizleme çubuğu mağduru olduğunu göstermektedir.

6
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

DOĞRU TEMİZLİK NASIL YAPILMALI?

Peki, kulağımızı nasıl temizlemeliyiz? Cevap çok basit: Kanalın içini temizlemeyin. Banyo yaptıktan sonra başparmağınıza doladığınız ince bir havlu veya peçete ile sadece serçe parmağınızın girebildiği kadar dış kısmı, yani kulak kepçesini kurulamanız yeterlidir. Suyun dışarı akması için başınızı yana eğebilirsiniz. Eğer kulağınızda aşırı kir birikimi, kaşıntı veya tıkanıklık hissediyorsanız, asla sivri bir cisimle müdahale etmeyin. Eczanelerde satılan ve kiri yumuşatan kulak damlalarını kullanabilir veya bir KBB uzmanına başvurarak profesyonel aspiratörlerle (vakumla) temizletmelisiniz. Unutmayın, kulağınız bir pipet değildir ve içine sokacağınız her cisim, doğanın kurduğu o hassas dengeyi bozmaktan başka bir işe yaramaz.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.