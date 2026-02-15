Kulak çubuğu kullananlar dikkat! Temizlediğinizi sanarken kulak zarınıza nasıl bir 'tıkaç' ördüğünüzü bilseniz elinizi sürmezdiniz...

Kişisel bakım rutinimizin vazgeçilmez bir parçası olan kulak temizliği, toplumda yanlış bilinen doğruların en yoğun olduğu konulardan biridir. Çoğu insan, kulak kanalında biriken sarımsı, yapışkan maddenin (kulak kiri) pislik olduğunu ve oradan hemen uzaklaştırılması gerektiğini düşünür. Bu amaçla üretilen ve aslında sadece dış kulak kıvrımlarını temizlemek için tasarlanan pamuklu çubuklar (Q-tips), amacının tamamen dışında kullanılarak kulak kanalının derinliklerine sokulur. Bu işlem sırasında çubuğun ucundaki sarı lekeyi gören kişi, kulağını temizlediğini sanarak büyük bir tatmin yaşar. Ancak gerçekte olan şey, bir temizlik değil, adeta bir "inşaat" çalışmasıdır. Siz o çubuğu her içeri ittiğinizde, kirin çok küçük bir kısmını alırken, büyük bir kısmını kulak zarının önüne doğru presleyerek sıkıştırırsınız. Tıpkı eski tip bir topun namluya sürülmesi gibi, kulak kirini (serümen) en dip noktaya iterek orada sertleşmiş, hava geçirmeyen bir tıkaç oluşturursunuz.